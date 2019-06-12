Анита Луценко посоветовала, как правильно худеть

Во время похудения важно "протащиться" от процесса, посоветовала Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

Фитнес-тренер Анита Луценко сообщила, что при похудении важно "протащиться" от процесса, а не просто ждать конечного результата.

Нужно получать удовольствие от того, как меняется тело — "от маленьких ежедневных побед и квадратных сантиметров кожи без целлюлита", написала эксперт в Instagram.

По словам тренера, процесс в любом деле — это так интересно, и это и есть жизнь.

"Как важно все-таки при похудении "протащиться" от процесса, а не тупо ждать конечного результата: "И вот тогда я стану счастлива, а пока я худею — страдаю и злая"… Получайте удовольствие от своих перемен…", — посоветовала Луценко.

Ранее диетолог Светлана Скосар сообщила, что при похудении самой большой проблемой является еда — занятия спортом не помогут активно сбросить вес, пока человек потребляет огромное количество пищи.