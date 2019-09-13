Дохлые тараканы, испражнения и температура мошонки: в США раздали Шнобелевскую премию

13 сентября 2019, 09:14

Победителям вручили 10 трлн зимбабвийских долларов времен гиперинфляции.

  • В США вручили Шнобелевскую премию Reuters
  • В США вручили Шнобелевскую премию Reuters
  • В США вручили Шнобелевскую премию Reuters
  • В США вручили Шнобелевскую премию Reuters
  • В США вручили Шнобелевскую премию Reuters
  • В США вручили Шнобелевскую премию Reuters

В четверг, 12 сентября, в Гарвардском университете США состоялась 29-я церемония вручения Шнобелевской премии.

Премия за сомнительные достижения, как утверждают организаторы из журнала Анналы невероятных исследований (Annals of Improbable Research), "сначала заставляет вас рассмеяться, а потом - задуматься".

Победителем в номинации Биология стала группа исследователей из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии. Они выяснили, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.

Триумфаторами в номинации Физика стали ученые из Тайваня с исследованием о том, почему вомбаты испражняются кубиками. Это вторая премия ученых - первую они получили в 2015 году за исследование продолжительности мочеиспускания млекопитающих, пишет ВВС.

В номинации Медицина наградили итальянского ученого за исследование, доказавшее, что пицца, приготовленная в Италии, снижает риск смерти от рака органов пищеварения.

Победителем в номинации Медицинское образование стала работа о том, как обучать студентов-медиков при помощи звуков для тренировки собак, к примеру цоканья языком.

Премию в номинации Анатомия вручили группе французских исследователей за изучение "температурной асимметрии мошонки у обнаженных и одетых мужчин". Ученые выяснили, что у одетых мужчин левое яичко теплее правого. Исследование проводилось на французских почтальонах.

Победу в номинации Химия одержал японский ученый, посчитавший, что пятилетний ребенок ежедневно выделяет примерно пол-литра слюны. Исследование проводилось на собственных детях ученого.

Иранский ученый стал лауреатом премии в номинации Инженерное дело, запатентовав аппарат для смены подгузников.

Премия в номинации Экономика досталась нидерландским ученым за исследование о том, банкноты какой страны лучше всего переносят болезнетворные бактерии - победила Румыния.

Лауреатами премии мира стали ученые из Великобритании и Сингапура, попытавшимся измерить удовольствие от почесывания зудящего места.

В номинации Психология отметили немецкого ученого, исследовавшего корреляцию между вставленной в рот ручкой и уровнем счастья.

Отметим, что победителям вручили 10 трлн зимбабвийских долларов времен гиперинфляции в стране (0,4 доллара США) и дипломы, а награды вручали настоящие нобелевские лауреаты.

Организаторы добавляют, что многие исследования на первый взгляд кажутся абсолютно бессмысленными, но, по мнению создателей журнала, имеют иногда неоценимую научную ценность.

Напомним, ранее лауреатом Шнобелевской премии стал президент Беларуси Александр Лукашенко.

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США Шнобелевская премия Шнобель
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