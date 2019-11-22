Spotify в России: когда запуск и как пользоваться

Spotify в России – дата выхода 2019, запуск, сколько стоит подписка на Spotify

Spotify в России более чем прозрачно обозначил дату выхода.

Запуск Spotify в России, судя по всему, состоится в декабре и будет приурочен к католическому Рождеству 2019. Напомним, католики Рождество празднуют 25 декабря.

На официальном канале Spotify появился рождественский рекламный ролик. И в кадре, где показано время до праздника, четко видно "г. Москва 11:59:00". Даже без конспирологии стоит просто вспомнить, что представители сервиса запуск в России обещали до 2020 года. Так что 25 декабря отлично вписывается в эти сроки.

Напомним, Spotify — стриминговый сервис, предлагающий клиентам огромный каталог музыки. Больше всего пользователи в отзывах хвалят его за отличную систему рекомендаций: те позволяют находить новые треки на основе предыдущих музыкальных фаворитов.

Читайте также"Украинское слушают": продюсер дал отлуп россиянину, наехавшему на поп-музыку УкраиныВ начале ноября многие сайты уже даже писали, сколько будет стоить подписка на Spotify – 150 рублей (примерно 57 грн по нынешнему курсу) в месяц. Это почти как у ВКонтакте. А вот цены сервисов Apple Music и Яндекс.Музыка чуть дешевле.

Ранее пользователи музыкального онлайн-сервиса Spotify составили плейлист, в который включены песни, которые категорически не подходят для сексуальных утех.

Как использовать Spotify в России