  1. Главная
  3. Техно

Windows 7 отказалась выключаться у сотен людей по всему миру

10 февраля 2020, 15:15

Reddit и форумы поддержки уже заполнились жалобами пользователей, но Microsoft пока молчит.

Windows 7
Windows 7 / Microsoft

Пользователи операционной системы Windows 7 обнаружили новый критический баг. Он запрещает выключать или перезагружать компьютер стандартным способом, из-за чего единственным вариантом становится отключение PC от электрической сети.

На баг обратили внимание еще 7 февраля на Reddit. Тогда пользователь с ником Ajay14589 пожаловался, что его ноутбук не выключается и не перезагружается. Он нашел другого человека с похожей проблемой. Проверка на вирусы ничего не дала, в логах также не сохранилось никакой информации. 

Баг Windows 7 / Reddit

В комментариях многие пользователи Windows 7 пожаловались на аналогичный баг. Microsoft никак не прокомментировала жалобы и не признала наличие ошибки. Учитывая, что "Виндовс 7" компанией больше не поддерживается, нет ничего удивительного.

Однако пользователь Reddit с ником dinil007 нашел решение проблемы и выложил инструкцию. Если вы столкнулись с аналогичным багом, выполните следующие шаги.

  1. В коммандную строку (Win+R) введите Gpedit.msc.
  2. Пройдите по директории: Computer settings\Windows settings\Security settings\Local policies\Security options.
  3. Дважды кликните на User Account Control:RUN all Administrator во вкладке Admin approval.
  4. Снова откройте командную строку, введите gpupdate /force.
  5. Перезагрузите компьютер, введя в командной строке shutdown -r.

Судя по отзывам людей, решение помогло многим, а ошибка и правда исчезла.

Microsoft официально заявила о прекращении выпуска обновлений для операционной системы Windows 7 14 января 2020 года. Но компания будет поддерживать работу ОС для проведения выборов президента США, которые состоятся 2 ноября 2020 года.

Microsoft Windows
Сейчас вы просматриваете новость «Windows 7 отказалась выключаться у сотен людей по всему миру». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:05
Когда Сретение 2020 и как отмечаем – что не забыть
16:01
В Киеве впервые выступят легендарные музыканты в составе группы Sons of Apollo новости компании
15:43
"Б*яяяять как лошадь, теперь уволят": в России телеведущая похохотала над льготами Видео
15:40
Оскар 2020: засветы и откровенные наряды на церемонии награждения Фото
15:15
Windows 7 отказалась выключаться у сотен людей по всему миру
15:05
Модные асимметричные стрижки с потрясающим эффектом омоложения фото Фото
14:56
Обмен послами между Украиной и Россией: высказались у Путина
14:45
"Дегенераты подожгли": в Запорожье жестоко поиздевались над котом
14:20
Как карась в канализации: спасатели в Киеве достали из сливной ямы голого мужчину - видео 18+ Видео
14:14
"Вирус в Ухане адский": из Китая срочно эвакуируют украинцев Видео
14:00
Чернобыль 2020: дата выхода, актеры и сюжет сериала Видео
13:40
Названо популярное бьюти-средство, которое безжалостно старит лицо
13:35
Новинки кино: Паразиты - трагикомедия о богатых и бедных Фото Видео
13:25
На Львовщине под лед ушли люди, есть жертва
13:12
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сексуальные связи и денежный нежданчик Видео
12:41
Что чаще всего провоцирует рак: онколог назвал "страшный" продукт Видео
12:36
Витамин Е – для чего и как принимать главный витамин красоты Видео
12:35
У Пристайко ответили на предложение Лаврова обменяться послами
12:31
Матюки и выбитые зубы: в украинском самолете произошло жестокое побоище - видео
12:16
"В один угол Кличко, в другой Путина": преемница Меркель отказалась стать бундесмамой Видео
12:13
Коронавирус на лайнере Diamond Princess: стало известно о состоянии зараженного украинца Видео
11:59
Маленькие женщины 2019 - самый лучший фильм-драма Видео
11:56
Ирина Морозюк в трусах спела украинский гимн и поплатилась - видео Видео
11:50
Гибель детей из России в Таиланде: названа возможная причина столкновения катеров
11:46
Ненасытный Шулявский мост: у Кличко рассказали о подорожании реконструкции путепровода
11:42
Погода на завтра: синоптик напугала прогнозом и призвала украинцев быть осторожными Видео
11:41
Від пацанки до панянки 2020: эксклюзивный саундтрек от Jerry Heil Видео
11:23
Лавров посетовал, как Зеленский "расстроил" РФ на саммите в Париже
11:01
Коболев: Приватизация Нафтогаза – простой способ снять дискуссию о зарплатах Видео
11:00
"Уровень 15-летнего мальчика": Кондратюк раскритиковал Нацотбор 2020
10:35
В Одессе сгорели 20 авто: подробности ужасного пожара и фото с места происшествия Фото
10:34
Киев подготовил новые санкции против России: кого коснутся
10:34
В Минобороны рассказали, что творится с разведением сил на Донбассе
10:31
У вырванных из лап боевиков "ЛНР" и "ДНР" заложников нет жилья - Денисова Видео
10:25
Фильм Кролик Джоджо 2020: что делать, если мой друг - Гитлер Видео
10:16
Дата выхода 7 сезона Сватов перенесена: что случилось
10:15
Коболев пообещал порадовать украинцев ценой на газ феврале 2020
10:11
Путинский режим смертельно болен мнение
10:08
Разработчики рассказали, будут ли через Дію рассылаться электронные повестки
09:50
Новый вирус в Китае: число заболевших иностранцев возросло Видео
09:48
Коронавирус на лайнере с украинцами: число инфицированных возросло почти вдвое Видео
09:47
"Умный и мудрый": Гончарук растекся комплиментами в адрес Зеленского
09:30
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 4 выпуск 09-02-2020: слепые прослушивания Видео
09:25
Как на Юге Франции: синоптик анонсировала грядущие погодные аномалии
09:25
Страшный пожар в общежитии в Днепре: много пострадавших Фото Видео
08:57
"Эта сволочь": Соловьев изошел желчью в адрес мэра Львова Видео
08:54
Гороскоп на 10 февраля всех знаков Зодиака: ответка за грешки, ножи в спину и выпендреж Видео
08:45
Аутсайдери 2019: новый фильм одного актера с Кристианом Бейлом Фото Видео
08:44
Чей Крым? мнение
08:33
ЧП в Таиланде: столкнулись два катера с россиянами, погибли дети, много пострадавших Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять