Windows 7 отказалась выключаться у сотен людей по всему миру

Windows 7 / Microsoft

Пользователи операционной системы Windows 7 обнаружили новый критический баг. Он запрещает выключать или перезагружать компьютер стандартным способом, из-за чего единственным вариантом становится отключение PC от электрической сети.

На баг обратили внимание еще 7 февраля на Reddit. Тогда пользователь с ником Ajay14589 пожаловался, что его ноутбук не выключается и не перезагружается. Он нашел другого человека с похожей проблемой. Проверка на вирусы ничего не дала, в логах также не сохранилось никакой информации.

Баг Windows 7 / Reddit

В комментариях многие пользователи Windows 7 пожаловались на аналогичный баг. Microsoft никак не прокомментировала жалобы и не признала наличие ошибки. Учитывая, что "Виндовс 7" компанией больше не поддерживается, нет ничего удивительного.

Однако пользователь Reddit с ником dinil007 нашел решение проблемы и выложил инструкцию. Если вы столкнулись с аналогичным багом, выполните следующие шаги.

В коммандную строку (Win+R) введите Gpedit.msc. Пройдите по директории: Computer settings\Windows settings\Security settings\Local policies\Security options. Дважды кликните на User Account Control:RUN all Administrator во вкладке Admin approval. Снова откройте командную строку, введите gpupdate /force. Перезагрузите компьютер, введя в командной строке shutdown -r.

Судя по отзывам людей, решение помогло многим, а ошибка и правда исчезла.

Microsoft официально заявила о прекращении выпуска обновлений для операционной системы Windows 7 14 января 2020 года. Но компания будет поддерживать работу ОС для проведения выборов президента США, которые состоятся 2 ноября 2020 года.