Для Ведьмака 3 сделали крутой постер в духе американских фильмов

Промо-арт игры The Witcher 3 / CD Projekt RED

Фанатская любовь к игре The Witcher 3: Wild Hunt не знает границ, потому даже спустя почти 5 лет после релиза поклонники продолжают радовать всех творчеством по мотивам RPG от CD Projekt RED.

На этот раз Геральта превратили в героя классических американских фильмов при помощи стильного постера.

Благодарить за него стоит пользователя Твиттера с ником Gibbs Rainock. Ранее он работал в EA и CD Projekt RED. И на новом постере он изобразил ведьмака вместе с Кровавым Бароном, одним из важнейших персонажей Ведьмака 3: Дикая Охота.

Фанатский постер The Witcher 3 в духе классических американских фильмов / Gibbs Rainock

Сюжетная линия Кровавого Барона полюбилась практическим всем игрокам в The Witcher 3. Геральт должен был помочь Барону воссоединиться с семьей, попутно вскрыв несколько страшных тайн. Потому логично, что художник решил изобразить именно этого персонажа.

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The Witcher 3: Wild Hunt (Ведьмак 3: Дикая охота) – ролевая игра польской студии CD Projekt RED, вышедшая 19 мая 2015 года на PC, Xbox One и PS4. Ее крайне тепло приняли игроки и критики. Игра рассказывает о ведьмаке Геральте, который ищет свою пропавшую приемную дочь Цири, параллельно решая вопросы сразу нескольких государств и охотясь на монстров.

В декабре 2019 года Netflix выпустил сериал Ведьмак (The Witcher). Netflix Witcher понравился многим фанатам оригинальной книжной серии Анджея Сапковского. А в сети уже хватает подробностей о продолжении.

Ведьмак 2 сезон должен выйти в 2021 году.