В Epic Games Store началась распродажа во имя любви к играм

Официальній арт игры Hades / Supergiant Games

В цифровом магазине Epic Games Store (EGS) началась новая распродажа. Она получила пафосное название "Во имя любви к играм" и приурочена ко Дню святого Валентина.

Распродажа Epic Games Store продлится до 27 февраля. Время завершения - 18:00. Мы собрали самые интересные скидки.

MechWarrior 5: Mercenaries - 602 гривны (было 709 гривен)

Satisfactory - 413 гривен (было 459 гривен)

Outer Wilds - 287 гривен (было 359 гривен)

Superliminal - 223 гривны (было 279 гривен)

Hades - 263 гривны (было 329 гривен)

Скриншот из игры Hades / Supergiant Games

Journey - 267 гривен (было 399 гривен)

Subnautica - 230 гривен (было 329 гривен)

Afterparty - 223 гривны (было 279 гривен)

Overcooked - 59 гривен (было 239 гривен)

Beyond: Two Souls - 290 гривен (было 323 гривен)

Скриншот из игры Beyond: Two Souls / Quantic Dream

Heavy Rain - 290 гривен (было 323 гривны)

Into the Breach - 114 гривен (было 229 гривен)

Hello Neighbor - 189 гривен (было 379 гривен)

Celeste - 106 гривен (было 279 гривен)

The Witness - 92 гривны (было 249 гривен)

Скриншот из игры Celeste / Quantic Dream

Alan Wake - 68 гривен (было 229 гривен)

Alan Wake's American Nightmare - 79 гривен (было 159 гривен)

SUPERHOT - 180 гривен (было 329 гривен)

Inside - 94 гривны (было 279 гривен)

SOMA - 214 гривен (было 429 гривен)

Ключевой арт SOMA / Frictional Games

Transistor - 55 гривен (было 279 гривен)

Limbo - 31 гривна (было 139 гривен)

Super Meat Boy - 14 гривен (было 149 гривен)

Fez - 69 гривен (было 139 гривен)

>observer_ - 94 гривны (было 379 гривен)

Скидки в Epic Games Store до конца распродажи меняться не будет. А в Steam распродажа посвящена играм Capcom.