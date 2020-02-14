В Epic Games Store началась распродажа во имя любви к играм

В магазине появились скидки на десятки игр, а мы собрали лучшие предложения.
В цифровом магазине Epic Games Store (EGS) началась новая распродажа. Она получила пафосное название "Во имя любви к играм" и приурочена ко Дню святого Валентина.
Распродажа Epic Games Store продлится до 27 февраля. Время завершения - 18:00. Мы собрали самые интересные скидки.
- MechWarrior 5: Mercenaries - 602 гривны (было 709 гривен)
- Satisfactory - 413 гривен (было 459 гривен)
- Outer Wilds - 287 гривен (было 359 гривен)
- Superliminal - 223 гривны (было 279 гривен)
- Hades - 263 гривны (было 329 гривен)
- Journey - 267 гривен (было 399 гривен)
- Subnautica - 230 гривен (было 329 гривен)
- Afterparty - 223 гривны (было 279 гривен)
- Overcooked - 59 гривен (было 239 гривен)
- Beyond: Two Souls - 290 гривен (было 323 гривен)
- Heavy Rain - 290 гривен (было 323 гривны)
- Into the Breach - 114 гривен (было 229 гривен)
- Hello Neighbor - 189 гривен (было 379 гривен)
- Celeste - 106 гривен (было 279 гривен)
- The Witness - 92 гривны (было 249 гривен)
- Alan Wake - 68 гривен (было 229 гривен)
- Alan Wake's American Nightmare - 79 гривен (было 159 гривен)
- SUPERHOT - 180 гривен (было 329 гривен)
- Inside - 94 гривны (было 279 гривен)
- SOMA - 214 гривен (было 429 гривен)
- Transistor - 55 гривен (было 279 гривен)
- Limbo - 31 гривна (было 139 гривен)
- Super Meat Boy - 14 гривен (было 149 гривен)
- Fez - 69 гривен (было 139 гривен)
- >observer_ - 94 гривны (было 379 гривен)
Скидки в Epic Games Store до конца распродажи меняться не будет. А в Steam распродажа посвящена играм Capcom.