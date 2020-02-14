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В Epic Games Store началась распродажа во имя любви к играм

14 февраля 2020, 16:35

В магазине появились скидки на десятки игр, а мы собрали лучшие предложения.

Официальній арт игры Hades
Официальній арт игры Hades / Supergiant Games

В цифровом магазине Epic Games Store (EGS) началась новая распродажа. Она получила пафосное название "Во имя любви к играм" и приурочена ко Дню святого Валентина.

Распродажа Epic Games Store продлится до 27 февраля. Время завершения - 18:00. Мы собрали самые интересные скидки. 

  • MechWarrior 5: Mercenaries - 602 гривны (было 709 гривен)
  • Satisfactory - 413 гривен (было 459 гривен)
  • Outer Wilds - 287 гривен (было 359 гривен)
  • Superliminal - 223 гривны (было 279 гривен)
  • Hades - 263 гривны (было 329 гривен)
Скриншот из игры Hades
Скриншот из игры Hades / Supergiant Games
  • Journey - 267 гривен (было 399 гривен)
  • Subnautica - 230 гривен (было 329 гривен)
  • Afterparty - 223 гривны (было 279 гривен)
  • Overcooked - 59 гривен (было 239 гривен)
  • Beyond: Two Souls - 290 гривен (было 323 гривен)
Скриншот из игры Beyond: Two Souls / Quantic Dream
  • Heavy Rain - 290 гривен (было 323 гривны)
  • Into the Breach - 114 гривен (было 229 гривен)
  • Hello Neighbor - 189 гривен (было 379 гривен)
  • Celeste - 106 гривен (было 279 гривен)
  • The Witness - 92 гривны (было 249 гривен)
Скриншот из игры Celeste / Quantic Dream
  • Alan Wake - 68 гривен (было 229 гривен)
  • Alan Wake's American Nightmare - 79 гривен (было 159 гривен)
  • SUPERHOT - 180 гривен (было 329 гривен)
  • Inside - 94 гривны (было 279 гривен)
  • SOMA - 214 гривен (было 429 гривен)
Ключевой арт SOMA
Ключевой арт SOMA / Frictional Games
  • Transistor - 55 гривен (было 279 гривен)
  • Limbo - 31 гривна (было 139 гривен)
  • Super Meat Boy - 14 гривен (было 149 гривен)
  • Fez - 69 гривен (было 139 гривен)
  • >observer_ - 94 гривны (было 379 гривен)

Скидки в Epic Games Store до конца распродажи меняться не будет. А в Steam распродажа посвящена играм Capcom.

распродажа скидки Epic Games Store
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