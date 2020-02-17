В Windows 10 новый баг, который может удалить все ваши файлы

Официальный логотип Windows 10 / Microsoft

Для операционной системы Windows 10 вышел новый патч, в котором обнаружился серьезный баг. Из-за него вы можете потерять свои файлы, причем в худшем случае - вообще все.

Обновление KB4532693 вышло 11 февраля. После его установки некоторые пользователи Виндовс 10 начали жаловаться, что после перезагрузки их встретил абсолютно чистый рабочий стол, будто систему только поставили на компьютер.

Тогда оказалось, что Windows 10 просто перепутала временный профиль для установки обновления и основной со всеми данными. Проверьте диск C, если столкнулись с подобным. Ваш основной профиль должен быть в папке с именем пользователя, заканчивающимся на .000 или .bak.

Однако вскоре выяснилось, что в Виндовс 10 обновление KB4532693 способно полностью уничтожать файлы. Microsoft (Майкрософт) признала проблемы и остановила распространение патча, а заодно призвала откатиться до предыдущей версии операционной системы, если вы уже обновились.

Чтобы откатить обновление Windows 10, необходимо сделать следующее:

откройте меню "Параметры" в "Пуске";

выберите "Обновление и безопасность" - "Просмотр журнала обновлений" - "Удалить обновления";

в появившемся окне удалите все обновления, которые установились после 11 февраля 2020 года;

если компьютер после удаления обновления предложит перезагрузить систему - нажмите "Перезагрузить позже".

Меню удаления обновлений

Если у вас стоит ручная установка обновлений, то система может предложить для Windows 10 скачать проблемный патч самостоятельно. Вам, само собой, нужно отказаться.

Windows 10 - последняя на сегодняшний день операционная система от Microsoft. Она занимает первое место в мире по использованию на компьютерах, подключенных к интернету.

Кстати, недавно в Windows 7 ошибка не позволяла выключать ПК. Мы рассказали, как ее исправить.