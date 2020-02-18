С Твиттер что-то пошло не так – почему Твиттер не работает 2020

Твиттер не работает 18 февраля 2020 – что с Твиттером 2020

Твиттер не работает 18 февраля 2020: на сбой жалуются многочисленные пользователи. Неполадки фиксирует и сайт Downdetector.

В целом, на сайт Twitter не могут зайти 73% пользователей. Из них у 84% не открывается сайт соцсети. Люди жалуются, что пользователь не заходит в Твиттер с телефона, у кого-то не работает Твиттер на айфоне (8%), а другим не удается получить сообщения Твиттер.

По данным Downdetector, больше всего не повезло пользователям из Японии, Великобритании и Штатов. В России на то, что Твиттер не работает, больше всего жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Пскова и Новосибирска.

Причины сбоя в компании пока не прокомментировали.

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