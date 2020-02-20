В Epic Games Store бесплатно раздают Assassin's Creed Syndicate и Faeria прямо сейчас

Кадр из Assassin's Creed Syndicate

В магазине Epic Games Store (EGS) началась новая раздача бесплатных игр. Одной из них стала Assassin's Creed Syndicate от Ubisoft, в которую точно стоит сыграть всем фанатам серии Assassin's Creed.

Сюжет этой части развернулся во времена промышленной революции в Великобритании. В роли родственников Джейкоба и Иви Фрай вам предстоит в Assassin's Creed Синдикат сражаться с тамплиерами, а также разыскать скрытую в Лондоне Плащаницу Эдема.

Assassin's Creed Syndicate трейлер

Вторая игра уже не столь известная. Это Faeria - одиночная коллекционная карточная игра, которая рассказывает о сражении сказочных существ. Выглядит она как минимум красочно.

Faeria трейлер

Новая Epic Games Store раздача уже стартовала и продлится до 27 февраля. А пока успейте забрать в Epic Games Store бесплатные игры.

Следующей бесплатной игрой в EGS станет InnerSpace. Это очень красивая игра о полетах и исследовании загадочного мира.

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