В Grand Theft Auto IV в Steam добавили достижения. На это ушло 11 лет

Кадр из игры Grand Theft Auto IV: Complete Edition / Rockstar

GTA IV на время стала недоступной для покупки в Steam, но Rockstar исправит это совсем скоро. Заодно разработчики обновят игру, добавив в нее достижения Steam.

Ранее у игры были только достижения Games for Windows Life. Но Microsoft отказалась от поддержки сервиса. Как раз поэтому ГТА 4 и пропала из продажи в Steam. Так что разработчики переделают ее под работу в магазине Valve и Rockstar Launcher.

Список достижений уже доступен на странице Grand Theft Auto IV. Ачивки затронули как основную игру, так и Episodes from Liberty City. Но вот все достижения, связанные с мультиплеером, исчезли. Просто из обновленной игры вырезали все онлайн-возможности.

Все ГТА 4 достижения доступны на странице игры в Steam.

Пример достижений в Grand Theft Auto IV

Ачивки заработают только после того, как владельцы Grand Theft Auto IV и Episodes from Liberty City обновятся до версии Grand Theft Auto IV: Complete Edition. А пока вы никак не можете ГТА 4 скачать в Steam.

Ранее мы писали, на каких условиях GTA 4 вернется в Steam. Первоначальный релиз игры состоялся в 2008 году.