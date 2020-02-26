В GOG изменили условия возврата игр, сделав их почти царскими

Официальный логотип магазина GOG / GOG

Магазин игр GOG.com от CD Projekt изменил политику относительно рефандов. Теперь каждый игрок сможет в GOG вернуть игру без особых проблем и получить за нее все потраченные деньги.

Раньше возврат средств осуществлялся только в том случае, если пользователь не скачивал и не запускал купленную игру. На принятие решения у него было 30 дней.

Теперь сроки остались прежними, вот только даже если вы запустите игру и поиграете в нее некоторое время, то все равно будет возможность вернуть ее и получить деньги обратно. Никаких ограничений GOG не установил, но представители магазина оставляют за собой право отказать в возврате средств. Учитывая, что за 30 дней можно пройти почти любую игру, это логичное решение.

Форма для осуществления возврата средств в GOG

Подобное решение со стороны GOG можно назвать действительно радикальным и смелым. Дело в том, что в магазине продаются игры без DRM-защиты. Это значит, что их можно запускать и без привязки к сервису. То есть пользователь может купить игру, оформить возврат средств, а потом продолжать спокойно играть в сохраненную отдельно на компьютере копию.

Сейчас студия CD Projekt RED работает над игрой Cyberpunk 2077. Певица и девушка Илона Маска Grimes рассказала, кого же она сыграет в Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 дата выхода - 17 сентября 2020 года.