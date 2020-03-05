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Final Fantasy VII Remake сравнили с оригиналом 1997 года. Итоги впечатляют

5 марта 2020, 16:07

Наглядная демонстрация изменений в видеоиграх, которые случились за 23 года.

Арт оригинальной Final Fantasy VII 1997 года
Арт оригинальной Final Fantasy VII 1997 года / Square Enix

Оригинальная Final Fantasy 7 вышла в далеком 1997 году и навсегда изменила как жанр JRPG, так и индустрию игр в целом. Весной 2020 года выйдет Final Fantasy 7 ремейк, который расскажет приблизительно ту же историю, но все остальные элементы сделает гораздо современнее. И изменения теперь можно увидеть в одном видео.

Роликом поделился автор YouTube-канала Nick930. Самое очевидное изменение - графика. Если раньше персонажи вне битв напоминали фигурки из картона, то сейчас у них проработаны даже поры на лице и волосы на руках. Уровень детализации Final Fantasy VII поражает.

Но и геймплей значительно изменился. Если оригинальная FF7 была почти пошаговой, то Final Fantasy 7 Remake использует более быструю боевую систему, напоминающую слэшеры в духе Devil May Cry. Боевку автор видео сравнил с Final Fantasy XV, только теперь ее довели до ума.

Также можно полюбоваться на знакомые места, переделанные в полностью трехмерном окружении. Square Enix явно знает, как удивить дизайном.

За основу автор видео взял Final Fantasy VII Remake демо, которое бесплатно доступно всем владельцам PlayStation 4.

Final Fantasy VII Remake дата выхода - 10 апреля 2020 года. Игра станет временным эксклюзивом PS4. О выходе Final Fantasy VII Remake PC пока ничего не известно, но предыдущие части серии вышли на компьютерах, так что все возможно.

Более подробно о демо FF7R мы рассказывали отдельно.

Final Fantasy VII Remake - трейлер

Final Fantasy Final Fantasy 7 Remake Square Enix игры консольные игры PlayStation 4
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