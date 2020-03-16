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По играм серии Ведьмак бесплатно раздают много годноты в GOG

16 марта 2020, 18:48

Раздача продлится еще два дня.

Арт игры The Witcher 3: Wild Hunt
Арт игры The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt RED

В магазине игр GOG, который принадлежит польской компании CD Projekt Group, началась новая бесплатная раздача. Она достаточно необычная, зато должна порадовать всех фанатов серии Ведьмак.

Раздачу посвятили всем частям серии The Witcher. Увы, она не позволит игру Ведьмак 3 скачать бесплатно или другие части серии, как многие хотели бы. Сама раздача получила название Goodies Collection, что можно перевести как "набор плюшек". В ее состав вошли запись впечатляющего концерта The Witcher 3: Wild Hunt Concert, арты, обои на рабочий стол, саундтреки игр, книги, трейлеры в высоком качестве и множество других приятных бонусов.

Раздача бонусов по Ведьмаку в GOG
Раздача бонусов по серии Ведьмак в GOG

Бонусы затронули все части серии - Ведьмак, Ведьмак 2: Убийцы королей, Ведьмак 3: Дикая Охота и Кровная вражда: Ведьмак. Истории. В GOG бесплатная раздача продлится до 18 марта.

Серия Ведьмак - главное достижение студии CD Projekt RED. Она рассказывает о приключениях ведьмака по имени Геральт, который охотится на монстров, а параллельно оказывается в центре самых разных историй. Все части серии снискали любовь и критиков, и игроков. В итоге даже был снят сериал Ведьмак, компания Netflix выпустила его эксклюзивно в своей библиотеке.

Ранее мы рассказывали, что CD Projekt RED хочет вернуться к Ведьмаку после окончания разработки Cyberpunk 2077. Но игра точно не будет называться Ведьмак 4.

The Witcher 3: Wild Hunt Ведьмак CD Projekt RED игры игры на ПК GOG
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