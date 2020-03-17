Опять проблемы: обновление Windows 10 сильно замедлило работу компьютеров

Компьютер на Windows 10 / Microsoft

У Windows 10 снова проблемы. Очередное обновление системы приводит к тому, что компьютер начинает работать значительно медленнее, порой делая работу практически невозможной.

Точное название обновления, вызывающего в Windows 10 ошибки и зависания, пока не найдено. Пользователи предполагают, что причина может быть в апдейтах KB4535996, KB4540673 и KB4551762. После их установки нагрузка на процессор и оперативную память увеличивается в разы по неизвестной причине.

Пример загрузки процессора и оперативной памяти при бездеятельности ПК / Windows Latest

Эксперты сайта Windows Latest предполагают, что проблема в какой-то программе или драйвере, совместимость с которыми не прописали в обновлении Виндовс 10. Либо же само по себе новое Виндовс 10 обновление оказалась не очень проработанным.

Впрочем, можно избавить себя от лишних проблем. Достаточно в меню обновлений проверить, установлены ли у вас проблемные апдейты KB4535996, KB4540673 и KB4551762. Если да, то их рекомендуется удалить.

Внешний вид меню обновлений Windows 10

Эти обновления - всего лишь превью более крупного мартовского улучшения Windows 10. Возможно, именно к нему Microsoft исправит все ошибки и баги. Но пока компания не признала наличие проблемы. Так что если вы хотите для Виндовс 10 скачать последние апдейты, лучше с этим повременить.

Зато недавно Майкрософт похвасталась, что количество устройств с Windows 10 достигло миллиарда.