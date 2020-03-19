В Epic Games Store сейчас раздают две крутые игры – Watch Dogs и The Stanley Parable

Обязательно добвьте себе их в бибилиотеку, ведь они того стоят.
В Epic Games Store стартовала новая раздача бесплатных игр. В этот раз на нее стоит обратить внимание каждому, ведь в магазине можно забрать пару отличных вещей – Watch Dogs и The Stanley Parable.
О первой вы наверняка слышали. Экшен в открытом мире от Ubisoft позиционировался как конкурент GTA, а необычный акцент на хакинге и умных устройствах привлекал внимание. В итоге Watch Dogs породила целую серию, а третья часть Watch Dogs: Legion прямо сейчас находится в разработке и обещает удивить всех.
Watch Dogs – трейлер
Вторая – The Stanley Parable. Это необычный симулятор ходьбы, который рассуждает о природе вещей, отношениях рассказчика и героя истории, а также вносит множество постмодернистских идей в стандартное повествование. Получился крайне интересный опыт, в который стоит поиграть каждому.
The Stanley Parable – трейлер
Раздача продлится до 26 марта, так что успейте забрать, если вас что-то заинтересовало.
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