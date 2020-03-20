В Steam стартовала бесплатная раздача Tomb Raider и еще четырех игр

Самое время пополнить свою библиотеку.
20 марта Steam решил сильно порадовать всех, кто постоянно забирает себе бесплатные игры. Ведь в магазине Valve сейчас идет раздача сразу пяти различных тайтлов.
Самый интересный из них – Tomb Raider 2013 года. Эта игра перезапустила серию приключений о Ларе Крофт и рассказала, с чего же начинала свой путь расхитительница гробница. Игра многое взяла из серии Uncharted, стала более быстрой и жестокой.
Раздача завершится 24 марта.
Но это не единственная игра про Лару Крофт, которую раздают бесплатно. Также вы можете урвать себе Lara Croft and the Temple of Osiris. Это кооперативное приключение с видом сверху, в которое можно играть вчетвером. Веселый кооператив гарантирован.
Раздача завершится 24 марта.
Остальные игры уже поменьше, но их необычность явно сумеет вас порадовать. Да и за бесплатно грешно жаловаться.
Вот какую еще тройку игр Стим раздает бесплатно.
- Deiland – мультяшная RPG о мальчике, который получил в свое распоряжение целую планету. Раздача завершится 24 марта.
- Drawful 2 – онлайновая игра, в которой один игрок рисует какой-нибудь странный предмет, а остальные пытаются отгадать его название. Раздача завершится 11 апреля.
- Headsnatchers – своеобразный файтинг, в котором нужно лишить противника головы. Раздача завершится 22 марта.
Все игры останутся у вас навсегда, если вы добавите их в свою библиотеку Steam. Успейте в Steam скачать все нужное. Но коллекционный карточки выбить из игр будет невозможно.
Ранее мы рассказывали, как глава Valve жестко высказался о политике Apple.