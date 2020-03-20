В Steam стартовала бесплатная раздача Tomb Raider и еще четырех игр

Арт Tomb Raider 2013 года / Crystal Dynamics

20 марта Steam решил сильно порадовать всех, кто постоянно забирает себе бесплатные игры. Ведь в магазине Valve сейчас идет раздача сразу пяти различных тайтлов.

Самый интересный из них – Tomb Raider 2013 года. Эта игра перезапустила серию приключений о Ларе Крофт и рассказала, с чего же начинала свой путь расхитительница гробница. Игра многое взяла из серии Uncharted, стала более быстрой и жестокой.

Раздача завершится 24 марта.

Но это не единственная игра про Лару Крофт, которую раздают бесплатно. Также вы можете урвать себе Lara Croft and the Temple of Osiris. Это кооперативное приключение с видом сверху, в которое можно играть вчетвером. Веселый кооператив гарантирован.

Раздача завершится 24 марта.

Остальные игры уже поменьше, но их необычность явно сумеет вас порадовать. Да и за бесплатно грешно жаловаться.

Вот какую еще тройку игр Стим раздает бесплатно.

Deiland – мультяшная RPG о мальчике, который получил в свое распоряжение целую планету. Раздача завершится 24 марта.

Drawful 2 – онлайновая игра, в которой один игрок рисует какой-нибудь странный предмет, а остальные пытаются отгадать его название. Раздача завершится 11 апреля.

Headsnatchers – своеобразный файтинг, в котором нужно лишить противника головы. Раздача завершится 22 марта.

Все игры останутся у вас навсегда, если вы добавите их в свою библиотеку Steam. Успейте в Steam скачать все нужное. Но коллекционный карточки выбить из игр будет невозможно.

Ранее мы рассказывали, как глава Valve жестко высказался о политике Apple.