Гвинт от создателей Ведьмака наконец-то вышел на Android, игра бесплатна

Арт игры Гвинт / CD Projekt RED

У RPG Ведьмак 3: Дикая Охота много достоинств, но многим игрокам в ней особо понравилась карточная игра гвинт. Студия CD Projekt RED оценила любовь фанатов и в итоге выпустила отдельную игру под названием "Гвинт: Ведьмак. Карточная игра". И теперь она наконец-то добралась до смартфонов на операционной системе Android.

В версии игрі для Андроид будут абсолютно все возможности, что и у игры на других платформах. Вам предстоит потратить долгие часы и дни в попытках составить идеальную колоду, чтобы победить всех противников. Если вы играли в Hearthstone, то наверняка почувствуете себя в Гвинте комфортно. Но хватает в нем и нововведений, которые не позволят сам заскучать.

Игра уже доступна в Google Play. Гвинт скачать вы можете по ссылке абсолютно бесплатно.

Первоначальной релиз "Гвинт: Ведьмак. Карточная игра" состоялся 23 октября 2018 года только на Windows. Затем игра подоспела на PlayStation 4 и Xbox One 4 декабря 2018 года. На iOS она добралась 29 октября 2019 года. А теперь наконец-то в нее можно сыграть и на Андроиде.

Гвинт в целом тепло приняли игроки и критики. Многие отмечали проработанный художественный стиль игры, который идеально подходит вселенной Ведьмака. А уникальные механики не позволят заскучать во время многочисленных партий.

Ранее мы рассказывали, как в CD Projekt RED уже думают над разработкой новой игры по вселенной Ведьмака. Но для начала студии нужно закончить Cyberpunk 2077.