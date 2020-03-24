УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Гвинт от создателей Ведьмака наконец-то вышел на Android, игра бесплатна

24 марта 2020, 13:39

На iOS игра вышла еще в 2019 году.

Арт игры Гвинт
Арт игры Гвинт / CD Projekt RED

У RPG Ведьмак 3: Дикая Охота много достоинств, но многим игрокам в ней особо понравилась карточная игра гвинт. Студия CD Projekt RED оценила любовь фанатов и в итоге выпустила отдельную игру под названием "Гвинт: Ведьмак. Карточная игра". И теперь она наконец-то добралась до смартфонов на операционной системе Android.

В версии игрі для Андроид будут абсолютно все возможности, что и у игры на других платформах. Вам предстоит потратить долгие часы и дни в попытках составить идеальную колоду, чтобы победить всех противников. Если вы играли в Hearthstone, то наверняка почувствуете себя в Гвинте комфортно. Но хватает в нем и нововведений, которые не позволят сам заскучать.

Игра уже доступна в Google Play. Гвинт скачать вы можете по ссылке абсолютно бесплатно. 

Первоначальной релиз "Гвинт: Ведьмак. Карточная игра" состоялся 23 октября 2018 года только на Windows. Затем игра подоспела на PlayStation 4 и Xbox One 4 декабря 2018 года. На iOS она добралась 29 октября 2019 года. А теперь наконец-то в нее можно сыграть и на Андроиде.

Гвинт в целом тепло приняли игроки и критики. Многие отмечали проработанный художественный стиль игры, который идеально подходит вселенной Ведьмака. А уникальные механики не позволят заскучать во время многочисленных партий.

Ранее мы рассказывали, как в CD Projekt RED уже думают над разработкой новой игры по вселенной Ведьмака. Но для начала студии нужно закончить Cyberpunk 2077.

Ведьмак Гвинт CD Projekt RED игры мобильные игры консольные игры игры на ПК
Сейчас вы просматриваете новость «Гвинт от создателей Ведьмака наконец-то вышел на Android, игра бесплатна». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:47
Від пацанки до панянки 4 сезон 6 выпуск - кто ушел
13:46
Сидит возле Шахова: экс-депутат сообщил о коронавирусе у еще одного нардепа
13:39
Гвинт от создателей Ведьмака наконец-то вышел на Android, игра бесплатна Видео
13:20
"Закрыть въезд и выезд": Кличко предупредил киевлян об ужесточении карантина Видео
13:00
Оплата труда врачей, которые лечат больных коронавирусом: Кабмин принял решение Видео
12:51
Андрей Джеджула отказался от карантина после прилета из коронавирусной Франции
12:43
В Украине все может быть гораздо хуже, чем в Италии - инфекционист Вадим Аристов
12:38
Больницам Киева передадут дополнительные авто: кто получит
12:28
Комаровский сказал, когда появится эффективная вакцина от коронавируса Видео
12:28
Xiaomi анонсировала новый мощный смартфон Redmi K30 Pro
12:20
Смотреть и плакать: модный маникюр 2020, который очень старит руки - фото Фото
12:16
Дешево и эффективно: в США испытают новый метод лечения от COVID-19
12:03
Чертовая дюжина: на Буковине выявили новые случаи заражения китайским вирусом Видео
12:02
Человек-Паук поддержал детей на карантине из-за коронавируса
12:01
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 10 выпуск 22-03-2020: нокауты Видео
11:52
СМИ рассказали, сколько жителей Земли сидят на карантине из-за коронавируса Видео
11:48
СМИ сообщили об экстренной сессии Рады: как и когда пройдет Видео
11:46
Когда пандемия коронавируса реально ослабнет: врач дал правдивый прогноз Видео
11:42
Украинцы должны побороть не эпидемию, а упырей во власти мнение
11:21
Карантин – всё: появились хорошие новости из Китая
11:20
Жирные намеки на Half-Life 3 нашли в финале Half-Life: Alyx
11:18
Комаровский назвал самый страшный поступок при подозрении на коронавирус Видео
11:16
Уханьская зараза атакует украинцев за границей: в МИД шокировали цифрой Видео
11:10
Великая 2020: дата выхода, актеры и трейлер сериала Видео
11:00
Какого числа Вербное воскресенье в 2020 году и как его отмечать Видео
10:54
Pornhub Премиум стал бесплатным по всему миру из-за коронавируса
10:48
Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, как не сойти с ума
10:44
Из-за Ковид-19 пенсионеров в АТБ будут впускать в определенные часы Видео
10:41
Когда у людей выработается иммунитет от коронавируса: названы примерные сроки
10:30
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 23-03-2020 Видео
10:16
В Украине подскочило число больных коронавирусом Видео
10:13
Коронавирус в Украине: что даст введение чрезвычайного положения мнение
10:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на 24 марта: кто встретит родную душу
10:00
Курс доллара достиг максимума за год: сколько стоит валюта
09:59
В Слуге народа прокомментировали раскол из-за Минских соглашений
09:47
При какой температуре погибает коронавирус: ученые дали точный ответ
09:35
Режим ЧС в Киеве: СМИ узнали о проблемах при перевозке "избранных" Фото Видео
09:29
Украина подписывает приговор своей нефтегазовой отрасли мнение
09:06
Только рюмка водки на столе: как сделать против коронавируса антисептик своими руками
08:52
Стало известно, скольких людей мог заразить COVID-19 священник из Тернопольщины Видео
08:36
Мелания Трамп сдала анализ на коронавирус: стали известны результаты
08:32
Четыре шага, которые власти должны срочно сделать для спасения Украины мнение
08:03
В МВД придумали способ проверять самоизоляцию украинцев
07:46
Подкравшийся пи*дец, или Как внезапно сбылась мечта миллионов украинцев мнение
07:33
Карантин в Украине: в ОП дали прогноз, когда страна вернется к нормальной жизни Видео
07:03
У Зеленского рассказали, будут ли вводить режим ЧП в Украине Видео
06:54
Как Украине противостоять коронавирусу, оставшись с голой задницей мнение
06:37
"Трусы маловаты, жопень подустала": Серябкина публично оголилась на интимных кадрах Фото
06:29
Мода 2020 – в моде большие круглые и квадратные солнцезащитные очки: фото Фото
06:02
24 марта – День мастера маникюра – картинки прикольные и поздравления
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять