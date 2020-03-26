Сразу три игры бесплатно раздают в Epic Games Store прямо сейчас

Кадр из World War Z / Saber Interactive

Магазин игр Epic Games Store продолжает радоваться игроков бесплатными раздачами игр. На этот раз кто-то в EGS особенно расщедрился, ведь сейчас абсолютно каждый может забрать себе сразу три игры.

Первая – World War Z. Это командный шутер на четверых игроков, в котором вам предстоит отбиваться от толп жестоких и беспощадных зомби. Учитывая, что игра кооперативная, вам с друзьями явно будет в ней весело.

World War Z – трейлер

Вторая игра – Figment. Это необычное инди-приключение, которое своим стилем может вызвать воспоминания о прекрасной Bastion. Разработчики обещают уникальный мир и захватывающий сюжет. Игра должна помочь немного отвлечься от проблем в реальном мире.

Figment – трейлер

И третья игра – Tormentor X Punisher. Она выделяется кислотной графикой, будто пришедшей из жестоких мультсериалов Adult Swim. Особенность игры в том, что всех можно убить с одного выстрела, включая себя. Так что будьте аккуратнее.

Tormentor X Punisher – трейлер

Раздача всех игр закончится 2 апреля. После этого новыми бесплатными играми в EGS станут Gone Home и Hob.

Ранее мы рассказывали, как Epic Games хочет усилить свои позиции в игровой индустрии и начать издавать игры. В результате может оказаться, что многие крупные хиты больше не будут выходить в Steam.