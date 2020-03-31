Ubisoft бесплатно раздает замечательную игру Rayman Legends

Кадр из Rayman Legends / Ubisoft

Ubisoft продолжает радовать всех фанатов видеоигр бесплатными раздачами. На этот раз студия отдает всем желающим замечательный платформер Rayman Legends.

В игре вы возьмете на себя роль веселого Рэймана и его друзей – Глобокса, Тинси и Мерфи. Вместе им предстоит спасти сказочное королевство от кошмаров, а заодно освободить прекрасных принцесс.

По жанру Rayman Legends – первоклассный платформер, так что готовьтесь очень много бегать и прыгать. Также в игре присутствует отличный кооператив, чтобы наслаждаться приключением можно было в компании друзей.

А яркая и узнаваемая графика явно не оставит никого равнодушным. От Rayman Legends получать удовольствие может каждый.

Rayman Legends – трейлер

Забрать игру вы можете на официальном сайте Uplay. Бесплатная раздача завершится 3 апреля в 16:00 по местному времени. Вероятно, затем Ubisoft вновь порадует любителей халявы какой-нибудь необычной игрой.

Также в Uplay прямо сейчас идет распродажа, во время которой можно взять неплохие игры по отличным ценам.

До этого студия бесплатно раздала всем желающим Child of Light, в которой элементы JRPG скрестили с платформером.