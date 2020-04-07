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По украинской серии игр S.T.A.L.K.E.R. выпустили цифровой комикс

7 апреля 2020, 16:18

Он получил название S.T.A.L.K.E.R. Lost Soul.

Обложка комикса по
Обложка комикса по "Сталкеру" / Bloody Smile

Студия GSC Game World начинает понемногу усиливать свою рекламную кампанию украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Потому опубликовала первую часть комикса, который получил название S.T.A.L.K.E.R. Lost Soul.

Автором комикса значится Алексей Новицкий, на обложке у него псевдоним Bloody Smile. Он самостоятельно нарисовал и продумал комикс. Пока доступна первая часть – "Марафон".

Обложка комикса по
Обложка комикса по "Сталкеру"

Сюжет не связан с основными играми серии S.T.A.L.K.E.R. В комиксе просто показывается очередной тяжелый день из жизни зоны.

Пример рисунка из комикса
Пример рисунка из комикса

Студию GSC Game World настолько впечатлили усилия одного фаната, что комиксом поделились в официальном аккаунте серии "Сталкер", чтобы большее число людей могло с ним познакомиться. Разработчиков очень радует, когда талантливые люди выражают свое творчество через серию "Сталкер".

Твит официального аккаунту серии
Твит официального аккаунту серии "Сталкер"

Комикс доступен на русском и английском языке.

Тем временем о долгожданном продолжении S.T.A.L.K.E.R. 2 практически нет никакой информации. Только недавно разработчики поделились первым официальным скриншотом игры "Сталкер 2". Но вот про S.T.A.L.K.E.R. 2 трейлер пока можно только мечтать.

S.T.A.L.K.E.R. – известная серия шутеров, рассказывающая о Припяти, в которой из-за высокого уровня радиации поселились всевозможные мутанты. Но еще в городе хватает ценностей, потому его наводнили сталкеры, ученые, военные и прочие люди. В серии S.T.A.L.K.E.R. пока три игры – Тень Чернобыля, Чистое небо и Зов Припяти. Последняя часть вышла в 2009 году, но S.T.A.L.K.E.R. моды успешно поддерживают жизнь серии и сегодня.

Ранее мы рассказывали, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 перешли на удаленную работу из-за коронавируса.

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