Красоты фанатского ремастера игры S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо показали в новом трейлере

Кадр из S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо / GSC Game World

Серию игр S.T.A.L.K.E.R. очень любят в Украине, а ее вторая часть S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо так и вовсе некоторыми считается лучшей. Но если вас пугает устаревшая графика, то прямо сейчас разрабатывается фанатский ремастер шутера. На улучшения вы уже можете взглянуть в трейлере.

За улучшение графики отвечает Remaster Studio, которая состоит всего из одного учителя математики с большой страстью к играм на PC.

В фанатском ремастере игры S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо улучшили качество почти всех элементов. Эффекты частиц стали реалистичнее, текстуры прибавили в разрешении, а освещение теперь действительно влияет на атмосферу окружения. Закаты в Зоне еще никогда не были настолько прекрасными.

Но лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать. Все графические изменения приведены в трейлере.

Самое интересное, что вы уже можете получить модификацию на улучшенную графику себе. Достаточно лишь поддержать создателя мода на Patreon, выбрав второй уровень (Silver). Он обойдется вам в 5 долларов (136 гривен), зато так вы поддержите автора модификации S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky Remaster, чтобы он и дальше мог продолжать творить.

Впрочем, если вы потерпите несколько месяцев, то модификация появится в свободном доступе на ModDB. Причем в улучшенном виде, ведь автор дорабатывает ее прямо сейчас.

Напоминаем, прямо сейчас идет активная разработка S.T.A.L.K.E.R. 2, за которую отвечает студия GSC Game World. Но пока в сети есть только первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2. Зато по серии игр Сталкер также выпустили цифровой комикс.

S.T.A.L.K.E.R. – известная серия шутеров, рассказывающая о Припяти, в которой из-за высокого уровня радиации поселились всевозможные мутанты. Но еще в городе хватает ценностей, потому его наводнили сталкеры, ученые, военные и прочие люди. В серии S.T.A.L.K.E.R. пока три игры – Тень Чернобыля, Чистое небо и Зов Припяти. Последняя часть вышла в 2009 году, но S.T.A.L.K.E.R. моды успешно поддерживают жизнь серии и сегодня.