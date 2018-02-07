Электрокар в космосе. Маск отчитался о полете Tesla, видео

Запущенный в космос ракетой-носителем сверхтяжелого класса Falcon Heavy электрокар Tesla Roadster на платформе с манекеном перешел орбиту Марса.

Авто продолжило движение к поясу астероидов, написал в Twitter основатель американской компании SpaceX, гендиректор и главный идейный вдохновитель Tesla, изобретатель, инвестор и миллиардер Илон Маск.

"Третье возгорание успешно. Перешел (Roadster — Ред.) орбиту Марса…", — сообщил управленец.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2018

После выхода на стабильную околоземную орбиту вторая ступень ракеты включила двигатель третий раз и вывела платформу с машиной на гелиоцентрическую орбиту, пересекающую орбиту Марса, но не доходящую до орбиты Цереры, пишет N+1.

Пояс астероидов — это область Солнечной системы, расположенная между орбитами Марса и Юпитера, она является местом скопления множества объектов разных размеров.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018

Напомним, 6 февраля в американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала в космос самая мощная из существовавших когда-либо ракет — Falcon Heavy, на борту которой находился электромобиль Tesla.