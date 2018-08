Электрокар в космосе. Маск отчитался о полете Tesla, видео

Запущенный в космос ракетой-носителем сверхтяжелого класса Falcon Heavy электрокар Tesla Roadster на платформе с манекеном перешел орбиту Марса.

Авто продолжило движение к поясу астероидов, написал в Twitter основатель американской компании SpaceX, гендиректор и главный идейный вдохновитель Tesla, изобретатель, инвестор и миллиардер Илон Маск.

"Третье возгорание успешно. Перешел (Roadster — Ред.) орбиту Марса…", — сообщил управленец.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF