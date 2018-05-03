Чем больше зарабатывает – тем больше пьет: определены самые "пьющие" профессии

Как ни странно звучит, но больше всех любят "залить за воротник" представители так называемых интеллигентных профессий – врачи, учителя и юристы. Также в "выпивающий" список попали люди, которые в целом хорошо зарабатывают.

Во всяком случае, так данные содержатся в отчетах NHS Digital и Национальной статистической службы Великобритании, пишут "Подробности" со ссылкой на The Guardian.

По данным исследователей, люди с хорошим доходом выпивают с большей вероятностью регулярнее, чем люди с доходом средним.

Как выяснилось, число употребляющих алкоголь неуклонно растет с повышением социально-экономического статуса.

51% респондентов, выпивавших перед опросом, оказались представителями профессий, связанных с физическим или простым трудом. Это чернорабочие, сотрудники регистратур и соцработники.

Среди менеджеров или высококвалифицированных работников (в том числе архитекторов, медсестер, учителей, юристов и врачей) эта цифра достигает 70%. В употреблении спиртного признались 46,5% из получающих менее 11 тысяч евро в год. Среди британцев, зарабатывающих 22-34 тысячи евро, таковых оказалось уже 60%.

В то же время люди, чей ежегодный доход превышает 45 тысяч евро, предпочитают вино, пиво или виски, которые вполне могут себе позволить. Среди них более 80% заявили, что выпивали на неделе перед опросом.

Зависит частота "приема на грудь" и от возраста. Среди опрошенных пятая часть оказалась вообще трезвенниками: в основном в возрасте от 25 до 64 лет. Те, кто чаще всего употреблял алкоголь, были старше 65 лет. Молодежь же зачастую пьет лишь в пятницу и субботу – но делает это в больших количествах, чем все остальные.

Как отметил менеджер по терапии алкогольной зависимости Стив Кларк, люди старше 45 лет пьют гораздо чаще, но не считают, что находятся в зоне риска. Часто они таким образом "снимают стресс" или просто поддаются на акции в магазинах. В итоге они употребляют алкоголь по четыре-шесть дней в неделю. По его данным, за десять лет число госпитализаций, связанных с выпивкой, подскочило на 17%.

Статслужба также отметила, что стоимость является важным фактором при употреблении алкоголя. Поэтому установка минимальных цен на выпивку может помочь людям отказаться от нее.

Напомним, правительство Украины взяло на себя обязательство повышать украинские акцизные сборы на алкоголь и табачные изделия до европейского уровня. Как говорится в инфляционном отчете НБУ, в текущем году сигареты подорожают на 18%, а алкоголь — на 11%, а в 2019-м рост составит 9% и 13% соответственно.