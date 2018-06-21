В Сети появились предварительные характеристики будущего флагмана компании Huavei - Mate 20

В сети появились первые данные о будущем флагмане от компании Huawei. Эксперты считают, что на появившихся в сети чертежах изображен именно будущий смартфон-флагман компании Huawei Mate 20.

Об этом сообщает China Review.

На изображениях видно, что экран нового устройства загнутый по бокам. Диагональ дисплея может быть больше 6,5 дюймов. Также видно, что смартфон имеет небольшие рамки, однако в нем нет привычного выреза под фронтальную камеру.

Эскиз флагмана дал понимание, что он предложит дисплейный биометрический датчик и может стать вторым устройством в модельном ряду компании с тремя объективами на тыльной стороне. Huawei Mate 20 приписывают огромную 6,9-дюймовую матрицу производства Samsung и новейший мощный чипсет Kirin 980, созданный по 7-нанометровой технологии и помог в этом чипмейкер TSMC. По неподтвержденной информации, массовое производство нового процессора HiSilicon стартовало.



По предварительной информации Huawei Mate 20 представят уже осенью вместе с чипом Kirin 980. Стоит отметить, что компания может изменить дизайн смартфона, однако вряд ли это будут кардинальные изменения.

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Напомним, ранее в Сети опубликовали изображения и будущие характеристики еще непредставленного фаблета Xiaomi Mi Max 3.