В Сеть просочились фотографии нового Xiaomi Mi Max 3

В Сети опубликовали изображения и будущие характеристики еще непредставленного фаблета Xiaomi Mi Max 3.

Как сообщает Hi-tech.mail.ru, ожидается, что новый гаджет не будет иметь физических кнопок Home и "Навигация". При этом устройство оснастят двойной основной камерой и сканером для определения отпечатков пальцев.

Новый Mi Max 3 получит от 3 до 6 ГБ оперативной памяти. Диагональ дисплея составит 6,9 дюйма, а разрешение решено сделать Full HD.

Напомним, 17 мая состоялась официальная презентация смартфона OnePlus 6, который называют "убийцей флагманов".