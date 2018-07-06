В США учительница на полтора десятилетия лишилась секса из-за редкой болезни

В США 32-летняя школьная учительница Кэрен Буоно, постоянно проживающая в штате Флорида, смогла излечиться от тяжелой формы вагинизма − редкой болезни, которая с 2002 года мешала ей вести половую жизнь.

Соответствующее сообщение в четверг, 5 июля, опубликовало британское издание Daily Mirror.

"Проблемы начались в шестнадцать лет, когда я первый раз попыталась дать парню заняться со мной сексом", — заявила Буоно. С тех пор ей ни разу не удалось испытать радости интимных отношений ни с одним из партнеров.

Причину невзгод женщине удалось узнать только в 2017-м. Именно тогда у Буоно диагностировали вагинизм — патологию влагалища, при котором любое сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным проникновение пениса.

Врачам после четырехмесячного лечения все же удалось побороть патологию. Сейчас Буоно, по ее словам, радостно занимается сексом со своим женихом и уже назначила дату свадьбы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Великобритании женщину врачи лишили возможности испытывать оргазмы.