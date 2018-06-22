"Несчастливый конец". В Великобритании женщину врачи лишили возможности испытывать оргазмы

В Великобритании 45-летняя Джинни Атчисон подала иск в суд на врачей за то, что врачи невовремя выявили у нее серьезное повреждение позвоночника.

Соответствующее сообщение было опубликовано британским таблоидом Daily Mail. По данным журналистов, суть иска, поданного Атчисон такова – медики не смогли диагностировать и правильно вылечить "синдром конского хвоста" — повреждения нервов анатомической структуры в поясничном и крестцовом отделах позвоночника из-за воспаления. Сперва врачи назначили женщине физиотерапию и специальные мази ради снятия воспаления. Однако повторное требование британки привело к тому, что другая команда медиков направила ее на срочную операцию.

Однако после нее ситуация не улучшилась − Атчисон продолжила испытывать сложности с мочеиспусканием и в значительной степени потеряла чувствительность в зоне влагалища. В дальнейшем женщина и вовсе утратила возможности испытывать оргазм.

В конечном итоге адвокаты женщины смогли отсудить у британского Минздрава большую компенсацию — 1,5 млн фунтов стерлингов.

Напомним, ранее врач рассказала, могут ли женщины прожить без секса, не нанося вреда организму.