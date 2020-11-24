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Разработчики Hitman 3 представили новую локацию, выполненную в киберпанковой стилистике

24 ноября 2020, 17:11

Судя по всему, действие развернётся в центральной районе под названием Юйчжун.

Hitman 3 / IO Interactive

Разработчики популярной серии видеоигр Hitman, рассказывающей о приключениях наёмного убийцы по прозвищу Агент 47, официально представили третью локацию для грядущей игры во вселенной — китайский город Чунцин.

На его примере команда рассказала о технических улучшениях усовершенствованного движка Glacier, который, по словам представителей IO Interactive, сможет составить конкуренцию самым известным технологиям, представленным на рынке.

Теперь одновременно на экране смогут действовать еще больше NPC, одежда Хитмана, как и он сам будет мокнуть под дождем, а над освещениями, отражениями и спецэффектами была проделана работа по их улучшению.

Кроме того, движок предложит улучшенные возможности рендеринга, просчет физики в реальном времени, продвинутое программирование систем искусственного интеллекта и многое другое.

Игроки Hitman 3 могут импортировать локации из предыдущих игр трилогии и получить более 20+ локаций под одной крышей. Все улучшения рендеринга, анимации и искусственного интеллекта, представленные в новой части, доступны во всех трех играх, что делает Hitman 3 идеальным местом для прохождения всей трилогии World of Assassination.

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. На консолях следующего поколения Hitman 3 будет работать в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду с поддержкой HDR.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине EGS - 849 гривен.

Релиз Hitman 3 состоится 20 января следующего года.

Hitman
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