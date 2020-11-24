Авторы Сталкера 2 рассказали, как скоро выйдет игра, и ответили на вопросы фанатов

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC

Представители GSC Game World продолжают общаться с комьюнити на самых разнообразных платформах. Так, в частности, PR-менеджер студии Захар Бочаров ответил на популярные вопросы фанатов по отечественному долгострою S.T.A.L.K.E.R. 2 в своем Инстаграме.

Перво-наперво: разработка игры идет полным ходом, в некоторых аспектах – чуть быстрее [с учетом пандемии]. Коронавирус естественно влияет на командный дух и производственный процесс, но для студии это не критично.

Разработчики планируют выпустить проект до конца 2021-го года, что кажется вполне реалистичным. Ранее представители GSC Game World подтвердили, что долгожданное продолжение легендарного шутера проходит стадию бета-тестирования, однако путь к официальному релизу лежит через тернии багов и исправлений.

На вопрос, сможет ли Сталкер 2 теоретически выйти на уровень Ведьмака по известности, Захар с уверенностью заявил, дескать, он не видит причин, по которым это не осуществимо: "Бренд сильный, продукт сильный, потенциал вселенной – практически безграничен".

В заключение, отвечая на популярную ныне дилемму, какую версию игры лучше выбрать, консольную или компьютерную, разработчик заверил, что фанаты ПК могут не переживать: "Мы помним, где наши корни".

Напомним, что изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года для ПК и седьмого поколения консолей, а выход планировался в 2012 году, однако в декабре 2011-го года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки игры произошёл 15 мая 2018 года.

Первый трейлер игры был представлен на прошедшей игровой выставке Xbox Games Showcase. Игроков ждёт полноценный открытый мир, а новая версия системы A-Life будет работать таким образом, что Зона начнёт жить своей жизнью — даже без участия самого игрока. Сюжет при этом будет ветвиться, а концовок ожидается несколько.

Ранее разработчики поделилась новым видео из игры, в котором показали путепровод "Припять-1" в двух состояниях — до и после катастрофы на АЭС.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет сначала на Xbox Series X и РС, а потом уже на PS5. На старте её получат подписчики Xbox Game Pass. Точная дата выхода пока остается неизвестной.