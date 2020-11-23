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Баги, лаги, жесть: владельцы PlayStation 5 массово жалуются на странные особенности консоли

23 ноября 2020, 17:23

На данный момент Sony не прокомментировала ситуацию.

PS5
PS5 / Sony

Не прошло и двух недель с начала продажи новой домашней игровой системы от компании Sony, так в сети уже появилась тонна жалоб на PlayStation 5.

Так, в частности, пользователи популярного форума Resetera, жалуются, дескать, консоль очень любит раскручивать диск, имеющийся в приводе, и делает это до крайности громко.

Что примечательно, звук исходит не от кулера, а от дискового привода, о громкости которого прежде не рассказывали. Сообщается, что диск в приводе по какой-то причине периодически вращается даже когда вы находитесь в меню консоли или смотрите сериалы.

Помимо прочего, была замечена странная тенденция, когда "раскрутки" происходят через определенные промежутки времени, как правило с периодичностью каждые 45 минут-час. Первоначально пользователи предполагали, что это новый механизм защиты от пиратства, и консоль проверяет, вставлен ли диск в консоль. Но дальнейшее наблюдение показало, что диск вращается независимо от того, что вы делаете на своей консоли.

Но эта проблема, по крайней мере, не такая серьёзная, как другие. Так, в частности, известный обзорщик игр ACG рассказал у себя в Твиттере, что его новенькая PlayStation 5 не обошлась без фатального бага, из-за которого консоль пала смертью храбрых.

Блогер отметил, что на начальном этапе у него возникли проблемы с сетью и запуском. Впоследствии он обратился в техническую поддержку Sony, но затем консоль "умерла на 100%".

Напомним, что продажи PS5 на территории Украины стартовали на прошлой неделе. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

Кроме всего прочего, невозможностью купить PlayStation 5 у официальных партнёров Sony воспользовались спекулянты – так, в частности, Интернет заполонили всевозможные предложения, в которых новую приставку продают по цене от 20 000 до 40 000 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа, приуроченная к "Чёрной Пятнице", которая продлится до 1 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Sony PlayStation 5
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