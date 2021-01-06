Bethesda намекнула на место действия шестой части культовой серии игр The Elder Scrolls

Новые слухи о The Elder Scrolls VI / Bethesda

В официальном твиттере The Elder Scrolls появился новогодний пост с картой Скайрима и надписью "расшифруйте прошлое и нанесите на карту будущее".

Многие фанаты начали предполагать, что это намёк на место событий TES VI, которую анонсировали в 2018 году, но до сих пор об игре решительно ничего неизвестно.

Так, в частности, на прикрепленном изображении можно заметить карту, свечи, монеты и другие предметы. Первая свеча расположена на Солитьюде, столице Скайрима, другая в провинции Хаммерфелле, третья – примерно на море Призраков, которое омывает как берега Скайрима, так и Атмору, замерзший материк к северу от Тамриэля.

Поклонники The Elder Scrolls сразу же поспешили высказать несколько теорий на основании записи. Большинство уверено, что разработчики хотят сказать следующее: Скайрим был прошлым культовой серии, а Хаммерфелл будет ее будущим. Другие же предположили, что эти провинции – как раз таки упоминавшееся в записи "прошлое", а новым местом действия станет ещё не представленная в серии локация, карту которой только предстоит нарисовать. В частности, ей может стать континент Атмора, расположенный севернее Тамриэля.

Впрочем, может пройти довольно значительный отрезок времени, прежде чем поклонники TES 6 узнают, где на самом деле состоится следующая игра серии. В настоящий момент Bethesda работает над научно-фантастической ролевой игрой Starfield, которая, как ожидается, выйдет до TES 6.

Напомним, что ранее в Интернет утекла возможная карта игры Grand Theft Auto 6. На ней можно увидеть часть большого материка, напоминающего строение реального Майами, один остров небольшого размера и остров с полноценным городом. Это все хорошо ложится на слух с "воскрешением" Вайс-сити и спекуляциями о существовании в мире GTA VI некого аналога Кубы.

Официальная дата выхода GTA VI по-прежнему не известна – Rockstar Games не выпускала соответствующего анонса и даже не заявляла (официально) о разработке шестой части экшена. Разные источники сообщают, что игра будет эксклюзивом для консоли нового поколения PlayStation 5, по крайней мере, временным.