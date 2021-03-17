Bethesda планирует провести со Starfield аналогичный Fallout 4 трюк

90% шанс, что Starfield выйдет в конце года / Bethesda

Журналист VentureBeat и хорошо зарекомендовавший себя инсайдер Джефф Грабб выразил уверенность в том, что презентация новой игры компании Bethesda – Starfield – пройдёт на цифровой версии E3 или аналогичной выставке, а релиз состоится уже в ноябре.

Грабб напомнил, что подобную тактику Bethesda использовала с Fallout 4 – игра увидела свет через несколько месяцев после официальной демонстрации.

Журналист также просит учитывать, что пандемия никуда не делась, поэтому планы могут сместиться – игру могут перенести на весну 2022-го или на ещё более продолжительный период. Тем не менее, по состоянию на сегодня, выход игры намечен в этом году.

Напомним, что ранее Bethesda уже говорила о том, что летом состоится презентация будущих игр издателя, однако подробностей компания не сообщила. Вероятность того, что помимо прочего игрокам покажут Starfield довольно высока.

О самой игре, к слову, практически ничего неизвестно. Это первая новая интеллектуальная собственность компании за последние 25 лет и её дебют в жанре космической научной фантастики. Известно, что она создаётся для систем следующего поколения и будет одновременно похожа и не похожа на привычные всем RPG от Bethesda. Глава Bethesda Тодд Говард ранее подчеркнул, что Starfield представит новый подход к научной фантастике.

Starfield трейлер

Ранее на этой неделе десятки хитов компании Bethesda пополнили библиотеку Xbox Game Pass – от классических Doom до современных Wolfenstein, Dishonored, Prey и первой The Evil Within.

Xbox Game Pass – это своего рода игровой аналог Netflix с кучей возможностей для геймеров: он работает по ежемесячной подписке и предоставляет доступ к обширной библиотеке самых разнообразных игр. За 15 долларов в месяц пользователь получает доступ к сотням игр Xbox, среди которых каждый третий – проекты ААА-уровня.