Появились хорошие новости для всех фанатов серии Age of Empires

Age of Empires IV покажут 10 апреля / Relic

Известный инсайдер и журналист Джефф Грабб заявил, что 10 апреля пройдет мероприятие, посвященное известной серии стратегий Age of Empires. При этом конкретики касательно того, что именно там покажут, он не дал.

С большой долей вероятности, в рамках ивента состоится новая презентация Age of Empires IV, которую анонсировали еще 4 года назад. При этом дебютный геймплей показали лишь в 2019-м.

На данный момент Age of Empires IV не имеет даже примерной даты, однако фанаты рассчитывают, что стратегия в реальном времени выйдет до конца года – разработчики уже какое-то время в основном занимаются полировкой, поэтому шансы есть. К слову, игрой занимается канадская студия Relic, наиболее известная по сериям Warhammer 40 000: Dawn of War и Company of Heroes.

Для всех, кто не знаком с сабжем, Age of Empires представляет собой серию исторических стратегий в реальном времени, издаваемых Microsoft Studios. Первая игра серии – Age of Empires – увидела свет в далеком 1997 году. Изначально разработкой этих игр занималась Ensemble Studios, но после её роспуска в 2009 году она была поручена другим студиям.

Age of Empires посвящена событиям, происходящим в Европе, Африке и Азии, охватывая временной период от каменного века до века железного; дополнение для этой игры освещает становление и расширение Римской империи.

Геймплей Age of Empires IV

А уже на следующей неделе, 18 числа, издательство Square Enix проведет свое шоу, посвященное грядущим играм компании. Среди анонсов уже заявлена новая часть в популярной серии Life is Strange.