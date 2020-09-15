Что известно о презентации iPhone 12: когда Apple покажет новые гаджеты

Apple готовит презентацию нового iPhone / Reuters

На вторник, 15 сентября, компания Apple назначила свою ежегодную презентацию, на которой она обычно демонстрирует новый iPhone.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте компании.

В ходе презентации, как ожидается, компания продемонстрирует новые гаджеты.

Во время демонстрации новых моделей может быть представлен Айфон 2020.

Обратим внимание, что в Apple никаких деталей, кроме даты презентации, не сообщили.

Презентация Apple 2020: что известно

Как уточняет агентство Bloomberg, в связи с эпидемией коронавируса формат презентации будет изменен.

В 2020 году компания Apple приняла решение провести презентацию своих новинок в режиме онлайн.

Что покажет Apple на презентации

Как сообщается, компания может презентовать четыре новых iPhone 2020, которые будут поддерживать технологию 5G.

Apple намерена представить новые смарт-часы Apple Watch SE и Apple Watch Series 6, а также планшеты iPad Air 4 и iPad 8.

Кроме того, компания планирует показать два типа наушников: AirPods Studio и HomePod.

Обратим внимание, что по данным инсайдеров, iPhone 12 могут презентовать лишь в октябре 2020, а сегодня Apple ограничится другими гаджетами.

Презентация Apple 2020: где смотреть онлайн

Презентация Apple будет доступна на YouTube-канале компании:

Напомним, ранее сообщалось о том, что новые модели iPhone от Apple отложили из-за коронавируса.

Apple планирует поставлять их в разных промежутках. Потому презентация самой дорогой версии Айфон 12 с экраном на 6.7 дюйма может съехать на октябрь 2020 года.