Дополнение Hellraid для Dying Light получило бесплатное обновление

Дополнение Hellraid для Dying Light получило свежее обновление / Techland

Авторы Dying Light объявили, что дополнение Hellraid для популярного зомби-боевика получило бесплатное обновление с новыми сюжетным режимом, локациями, оружием и различными нововведениями.

В сюжетном режиме The Prisoner игрокам предстоит проникнуть в кишащий демонами храма Ва'ала, который надежно охраняется силами зла. В награду за его исследование можно получить лук Corrupted Justice, добавленный в игру вместе с двуручным молотом Bonecruncher и зельем выносливости.

Кроме сюжетного режима для Hellraid с наградами, авторы также улучшили систему освещения, мини-карту и инвентарь, добавили дополнительные звуки окружения и изменили анимации. Полный список нововведений, улучшений и изменений – по ссылке.

Напомним, что оригинальная игра вышла 27 января 2015-го года для консолей PlayStation 4, Xbox One и PC. Проект был тепло принят игроками и критиками, а также получил несколько наград в номинации "Игра года". До 10 апреля в онлайн-магазинах Steam и PS Store действует 70% скидка на игру.

Трейлер дополнения Hellraid для Dying Light

Тем временем сиквел игры наконец получил точную дату выхода – Dying Light 2: Stay Human выйдет PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One 7 декабря. Цены на стандартные версии довольно демократичные. 1999 грн на консолях и 899 грн на ПК.

По словам разработчиков, проходить первую часть для понимания сюжета не обязательно. Игра поддерживает кооператив до 4 игроков и предложит множество новых элементов паркура, разнообразных зомби и большой открытый вертикальный мир. Кроме того, она выйдет сразу с полной поддержкой русского языка.