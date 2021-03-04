EA намекает, что действия Battlefield 6 развернутся в Казахстане

События Battlefield 6 могут пройти в Казахстане / EA

Этой весной ждут анонса следующей Battlefield, и фанаты с удовольствием рыскают по Всемирной паутине в поисках подробностей.

Так, блогер DANNYonPC, внимательно рассмотрев все тизеры, пришёл к выводу, что действия Battlefield 6 развернутся в Казахстане. К этому выводу его подтолкнули две, казалось бы, незначительные детали.

Во-первых, на лбу некстген-лица из июньского шоу компании Electronic Arts есть какие-то цифры. Если предположить, что это координаты и вбить их в Гугл, то они укажут на Казахстан. А на секретном скине из Battlefield V, который отыскали в конце 2020-го, есть медальон, а на медальоне выбиты числа. И, если это тоже координаты, то они тоже указывают на Казахстан. Возможно, что это совпадение, а, может быть, это хитро запрятанный намёк от DICE.

Так или иначе, правду мы узнаем уже в ближайшие пару месяцев – шутер должны анонсировать до конца весны, а его релиз состоится этой осенью. В разработке помогает Criterion, которой ради этого пришлось остановить работы над новой частью серии Need for Speed.

Главная студия-разработчик DICE в свою очередь обещает вернуться к масштабным и реалистичным битвам, взять всё лучшее из старых частей и вывести это на новый уровень, а также уделить особое внимание консолям нового поколения. После неудачи Battlefield V, которая вышла в 2018 году, а уже летом 2020 её перестали поддерживать новым контентом (при этом EA не выполнили множество своих же обещаний), фанаты настроены весьма скептически. Также, по заявлениям студии, разработка игры опережает расписание, так что релиз может состояться даже немного раньше.

Больше инсайдов о Battlefield 6:

Отряды буду состоять из 4 бойцов и смогут объединяться во взводы под командованием одного игрока. ;

На выбор предложат стандартные классы: штурмовик, поддержка, инженер и разведчик.

В игре появится сезонный пропуск и некий "бесплатный контент". Вероятно, им станет режим королевской битвы, о котором инсайдер упоминал в своих предыдущих сообщениях.

Новая часть будет поддерживать кросс-плей между всеми платформами.

Напомним, что последняя часть в серии – Battlefield V – вышла 4-го сентября 2018 года и получила довольно смешанные отзывы, так как имела ряд технических недостатков и мало контента на момент своего релиза. Средний балл игры, по данным Metaciritc, составляет 81/10