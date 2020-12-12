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Epic Games Store запускает масштабную раздачу игр – 15 популярных проектов за 15 дней

12 декабря 2020, 14:37

Ребята из EGS явно решили примерить роль деда Мороза.

Pillars of Eternity / Obsidian

В сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store пройдёт большая праздничная раздача игр, в рамках которой, начиная с 17 декабря, компания будет раздавать новую игру каждый день в течение двух недель подряд.

Каждую из них можно будет получить бесплатно лишь в течение 24 часов, но после этого они останутся в вашей библиотеке навсегда. Магазин в свою очередь обещает большие сюрпризы, а значит стоит ждать именитых гостей.

Точных тайтлов нам никто не выдаст, ведь каждая игра будет появляться только на сутки, а о том, какая придёт ей на смену, можно будет узнать только в момент запуска самой раздачи. Мероприятие стартует одновременно с новогодней распродажей, во время которой пользователям предложат приобрести различные игры со скидками до -75%.

На данный момент клиенты Epic Games Store могут бесплатно получить две классические ролевые игры от студии Obsidian Entertainment — Pillars of Eternity и Tyranny. Оба тайтла доступны в максимальных изданиях со всеми дополнениями, в том числе сюжетными. Акция завершится 17 декабря в 18:00 по Киеву.

Epic Games Store бесплатно раздаёт Pillars of Eternity и Tyrann

Напомним, что в настоящий момент сразу в трех главных сервисах цифровой дистрибуции Epic Games Store, Steam и PlayStation Store проходят тематические распродажи под названием "Распродажа The Game Awards", которые продлятся до 13-го, 14-го и 15-го декабря соответственно.

В рамках распродажи можно приобрести как номинантов премии, так и свежие анонсы, и сэкономить до 80% на избранные предложения.

Epic Games Store
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