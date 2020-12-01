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"Это правда, 100%": источник раскрыл дату презентации Silent Hill для PS5

1 декабря 2020, 16:25

Предположительно, анонс состоится уже на следующей неделе.

Новую Silent Hill представят на The Game Awards 2020

За последний пару месяцев мы видели столько слухов о новой Silent Hill, что пальцев на обеих руках не хватит. Впрочем, у всех их есть общий знаменатель – дата и место показа. На этот раз портал Rely on Horror, который в начале года опубликовал несколько правдивых утечек о Resident Evil: Village, поделились сразу парой крупных сведений.

По неподтверждённым данным, проект станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на консоли нового поколения PlayStation 5. Речь идет именно о том самом таинственном перезапуске, над которым якобы работают Кэйитиро Тояма (руководитель и сценарист оригинальной Silent Hill), Акира Ямаока (композитор почти всей серии) и художник Масахиро Ито.

Источник, к слову, крайне уверен в своих словах, а полноценный анонс, по их словам состоится уже на следующей неделе, 11 декабря, в ходе церемонии награждения "игрового Оскара" The Game Awards 2020. Напомним, что ранее были названы номинанты, которые поборются за звание лучших из лучших в различных номинациях.

А вот о возможном возвращении Silent Hills от Хидео Кодзимы авторы Rely on Horror сомневаются – переговоры с большой вероятностью были прекращены, так как нет источников, которые могли бы подтвердить возобновившуюся разработку проекта.

Silent Hills / кадр из тизер-трейлер 2014 года

Сама Konami опровергает информацию инсайдеров о разработке новых игр по франшизе Silent Hill, называя все слухи ложными. Как бы там ни было, ждать заветной даты остается недолго.

Ранее стало известно, что британская команда Climax Studios, наиболее известным проектом которой является Silent Hill: Shattered Memories, в данный момент разрабатывает загадочный тайтл для консоли PlayStation 5.

Один из таких проектов упомянул на своей странице в Linkedin ведущий программист студии Тим Леонард. Разработчик подтвердил, что занимается некой игрой на базе движка Unreal Engine 4 для некстген консоли от Sony. Предположительно, работа стартовала весной прошлого года.

The Game Awards Хидео Кодзима PlayStation 5 Silent Hill
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