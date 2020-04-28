УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Продолжение Final Fantasy VII Remake хотят выпустить как можно скорее

28 апреля 2020, 13:34

Но разработчики не уверены насчет трилогии

Final Fantasy VII Remake
Final Fantasy VII Remake / Square Enix

Final Fantasy VII Remake стала лишь прологом обновленной седьмой части. Но о других эпизодах пока нет никакой информации. Однако разработчики из Square Enix уже начали работу над ними.

Об этом стало известно из официального гайда по игре под названием Ultimania. В него вошли интервью с разработчиками. Они и поделились своими мыслями по поводу продолжения.

Продюсер игры Есинори Китасэ пока не уверен, сколько частой будет в ремейке седьмой части. Пускай игроки считают, что нас ждет трилогия, сами разработчики еще не определились. Пока у Square Enix есть лишь общие идеи.

А главный разработчик ремейка Тэцуя Номура заявил, что все зависит от размеров будущих эпизодов. Если разделить игру на множество небольших фрагментов, то их получится выпускать быстрее.

На разработку Final Fantasy VII Remake ушло пять лет. В итоге в игру попал лишь самый первый город из оригинальной Final Fantasy VII. 

Также разработчики подтвердили, что работа над продолжением уже начата. Но никакой точной информации о нем пока нет.

Ранее мы публиковали трейлер Final Fantasy VII Remake, который фактически подтвердил PC-версию. Но официальной информации от Square Enix пока не было. Игра числится временным эксклюзивом PlayStation 4, ее будущий релиз на других платформах возможен.

Сюжет игры рассказывает о бывшем солдате Клауде, который присоединяется к группе террористов, сражающихся со злой корпорацией Shinra. Последняя истощает ресурсы планеты, причем речь не только о полезных ископаемых, а о самой жизненной энергии.

Final Fantasy VII Remake – трейлер

Final Fantasy 7 Remake Square Enix игры консольные игры PlayStation 4
Сейчас вы просматриваете новость «Продолжение Final Fantasy VII Remake хотят выпустить как можно скорее». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:09
Слуги народа заблокировали назначение Саакашвили - источник
14:03
Ковид прячется от рентгена: почему коронавирус "съедает" легкие Видео
14:00
"Чем порадует май": синоптик дал прогноз погоды для Украины на месяц Видео
13:58
Дело о воровстве денег: Вятрович ответил на обвинения Бужанского
13:57
В Китае ученые рассказали, мутирует ли коронавирус в "супертип"
13:51
Коронавирусный антирекорд в РФ: число больных близко к психологической отметке
13:34
Продолжение Final Fantasy VII Remake хотят выпустить как можно скорее
13:25
Тарас Тополя и Alyosha дали большое интервью глянцу
13:05
Киев оживет после "майских": как будет выходить из карантина столица Видео
13:00
"Трус и путинская подстилка": Парфенова распекли в Сети за карту Украины без Крыма Видео
13:00
Вакцина не нужна: ученый дал неожиданный совет, как победить коронавирус
12:31
Поумнеет ли украинский избиратель мнение
12:30
В МИД рассказали, когда откроют границу для выезда заробитчан
12:28
В Минздраве анонсировали пик COVID-19 и дали украинцам важный совет
12:25
Самый модный маникюр весна 2020 – ногти балерина или "гробы": фото Фото
12:02
Перевод денег с 28 апреля: какие изменения приготовили украинцам
11:54
Сериал Восставший из ада выйдет на НВО - подробности съемок
11:51
Топ-направление среди украинских туристов отменяет курортный сезон 2020
11:32
К Земле приблизился опасный астероид в маске Видео
11:18
Скандал с нарушением карантина: нардеп Тищенко грозит "сорвать лживые маски" Видео
10:55
Пентагон обнародовал видео НЛО и поклялся в их подлинности Видео
10:48
Жертву выбирает по крови: стало известно, на кого охотится коронавирус Видео
10:44
Куда исчез Ким Чен Ын мнение
10:41
Вспышка коронавируса: в Минздраве напугали украинцев тревожным прогнозом Видео
10:12
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: дары Фортуны и новый пост Видео
10:04
Главы МИД стран нормандской четверки решили поговорить: названа дата Видео
09:56
В Слуге народа рассказали, когда дадут "зеленый свет" кандидатуре Саакашвили
09:53
"Отравленный поцелуй" Порошенко и ревность Тимошенко: кто отдаст голоса за Саакашвили мнение
09:27
Отмена карантина: в Слуге народа выдвинули требование Шмыгалю Фото
09:13
Коронавирус "скачет" по Украине: число случаев заражения опять возросло Видео
08:58
Новый скандал с обсервацией: прибывшим из Майами украинцам поставили ультиматум
08:37
"Вопят и плюют": Венедиктова вызверилась на устроивших файер-шоу у ее дома активистов Фото Видео
08:36
Названы необычные симптомы аллергии Видео
08:34
В США рассказали, когда коронавирус позволит людям нормально жить Видео
08:32
Украина движется от одной катастрофе к другой мнение
08:20
Гороскоп на 28 апреля для всех знаков Зодиака: денежное место и схватки за авторитет Видео
07:59
Трамп заинтриговал мир заявлением о состоянии Ким Чен Ына Видео
07:23
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей погибли и заболели на 28 апреля Видео
07:22
Кардинальные языковые изменения в школах: что ждет учеников в сентябре
06:54
С благословения Порошенко, или Самая реальная версия взрывов в Балаклее мнение
06:33
Церковный православный календарь на май 2020 – все церковные праздники
06:02
Гороскоп на май: Близнецы ухватят удачу за хвост, а Рыбам будет катастрофически плохо
05:27
Коронавирус умрет не скоро: в США назвали реалистичный срок появления вакцины Видео
05:05
Самые модные асимметричные стрижки 2020 - фото Фото
04:46
Красиві привітання з Днем ангела Ірини в прозі, віршах та картинках Видео
04:32
Главное - своими словами: эксперты рассказали, что нужно говорить для улучшения секса
04:30
Стоило ли вводить карантин в Украине: врач ошарашил ответом
03:36
"Эротические игры": голая жена Гусева показала развратное фото в ванной
03:03
Осадочек остался: психологи рассказали, почему людям бывает неловко после секса
02:10
Новое исследование: бокал вина равен часу в тренажерном зале
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять