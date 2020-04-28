Продолжение Final Fantasy VII Remake хотят выпустить как можно скорее

Final Fantasy VII Remake / Square Enix

Final Fantasy VII Remake стала лишь прологом обновленной седьмой части. Но о других эпизодах пока нет никакой информации. Однако разработчики из Square Enix уже начали работу над ними.

Об этом стало известно из официального гайда по игре под названием Ultimania. В него вошли интервью с разработчиками. Они и поделились своими мыслями по поводу продолжения.

Продюсер игры Есинори Китасэ пока не уверен, сколько частой будет в ремейке седьмой части. Пускай игроки считают, что нас ждет трилогия, сами разработчики еще не определились. Пока у Square Enix есть лишь общие идеи.

А главный разработчик ремейка Тэцуя Номура заявил, что все зависит от размеров будущих эпизодов. Если разделить игру на множество небольших фрагментов, то их получится выпускать быстрее.

На разработку Final Fantasy VII Remake ушло пять лет. В итоге в игру попал лишь самый первый город из оригинальной Final Fantasy VII.

Также разработчики подтвердили, что работа над продолжением уже начата. Но никакой точной информации о нем пока нет.

Ранее мы публиковали трейлер Final Fantasy VII Remake, который фактически подтвердил PC-версию. Но официальной информации от Square Enix пока не было. Игра числится временным эксклюзивом PlayStation 4, ее будущий релиз на других платформах возможен.

Сюжет игры рассказывает о бывшем солдате Клауде, который присоединяется к группе террористов, сражающихся со злой корпорацией Shinra. Последняя истощает ресурсы планеты, причем речь не только о полезных ископаемых, а о самой жизненной энергии.

Final Fantasy VII Remake – трейлер