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Стала известна дата выхода Horizon Zero Dawn на ПК

На странице в магазине Стим появилась дата релиза и цена.

3 июля 2020, 18:15
Horizon Zero Dawn
Horizon Zero Dawn

Теперь уже бывший консольный эксклюзив Horizon Zero Dawn выйдет на ПК 7 августа.

В Steam игра стоит 579 гривен (930 рублей).

Также игра будет доступна в магазине EGS. Там ее стоимость - 709 гривен (1099 рублей).

Стоит отметить, что Хорайзон на ПК получит сразу все дополнения, выходившие на консоли.

Полное издание для ПК включает получившую множество наград ролевую игру Horizon Zero Dawn™ и дополнение The Frozen Wilds с новыми землями, умениями, оружием и машинами, включает:

  • Игра Horizon Zero Dawn
  • Дополнение The Frozen Wilds
  • Костюм следопыта шторма и мощный лук племени Карха
  • Набор торговца племени Карха
  • Костюм первопроходца и бронебойный лук племени Банук
  • Набор путешественницы племени Банук
  • Набор хранительницы племени Нора

В честь выхода на боярской платформе разработчики показали все достоинства порта для персональных компьютеров, выпустив новый трейлер.

Среди улучшений - поддержка ультраширокого разрешения и неограниченной частоты кадров, а также улучшенные эффекты вроде отражений и частиц.

Horizon Zero Dawn - минимальные требования:

  • ОС: Windows 10 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i5-2500K с частотой 3,3 ГГц или AMD FX 6300 с частотой 3,5 ГГц
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 780 (3 ГБ) или AMD Radeon R9 290 (4 ГБ)
  • DirectX 12
  • Место на диске: 100 ГБ

Horizon Zero Dawn - рекомендуемые требования:

  • ОС: Windows 10 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i7-4770K с частотой 3,5 ГГц или Ryzen 5 1500X с частотой 3,5 ГГц
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 580 (8 ГБ)
  • DirectX 12
  • Место на диске: 100 ГБ

Horizon Zero Dawn
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