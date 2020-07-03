Стала известна дата выхода Horizon Zero Dawn на ПК

Horizon Zero Dawn

Теперь уже бывший консольный эксклюзив Horizon Zero Dawn выйдет на ПК 7 августа.

В Steam игра стоит 579 гривен (930 рублей).

Также игра будет доступна в магазине EGS. Там ее стоимость - 709 гривен (1099 рублей).

Стоит отметить, что Хорайзон на ПК получит сразу все дополнения, выходившие на консоли.

Полное издание для ПК включает получившую множество наград ролевую игру Horizon Zero Dawn™ и дополнение The Frozen Wilds с новыми землями, умениями, оружием и машинами, включает:

Игра Horizon Zero Dawn

Дополнение The Frozen Wilds

Костюм следопыта шторма и мощный лук племени Карха

Набор торговца племени Карха

Костюм первопроходца и бронебойный лук племени Банук

Набор путешественницы племени Банук

Набор хранительницы племени Нора

В честь выхода на боярской платформе разработчики показали все достоинства порта для персональных компьютеров, выпустив новый трейлер.

Среди улучшений - поддержка ультраширокого разрешения и неограниченной частоты кадров, а также улучшенные эффекты вроде отражений и частиц.

Horizon Zero Dawn - минимальные требования:

ОС : Windows 10 (64-битная)

: Windows 10 (64-битная) Процессор : Intel Core i5-2500K с частотой 3,3 ГГц или AMD FX 6300 с частотой 3,5 ГГц

: Intel Core i5-2500K с частотой 3,3 ГГц или AMD FX 6300 с частотой 3,5 ГГц Оперативная память : 8 ГБ

8 ГБ Видеокарта : Nvidia GeForce GTX 780 (3 ГБ) или AMD Radeon R9 290 (4 ГБ)

: Nvidia GeForce GTX 780 (3 ГБ) или AMD Radeon R9 290 (4 ГБ) DirectX 12

Место на диске : 100 ГБ

Horizon Zero Dawn - рекомендуемые требования: