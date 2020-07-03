Стала известна дата выхода Horizon Zero Dawn на ПК

Теперь уже бывший консольный эксклюзив Horizon Zero Dawn выйдет на ПК 7 августа.
В Steam игра стоит 579 гривен (930 рублей).
Также игра будет доступна в магазине EGS. Там ее стоимость - 709 гривен (1099 рублей).
Стоит отметить, что Хорайзон на ПК получит сразу все дополнения, выходившие на консоли.
Полное издание для ПК включает получившую множество наград ролевую игру Horizon Zero Dawn™ и дополнение The Frozen Wilds с новыми землями, умениями, оружием и машинами, включает:
- Игра Horizon Zero Dawn
- Дополнение The Frozen Wilds
- Костюм следопыта шторма и мощный лук племени Карха
- Набор торговца племени Карха
- Костюм первопроходца и бронебойный лук племени Банук
- Набор путешественницы племени Банук
- Набор хранительницы племени Нора
В честь выхода на боярской платформе разработчики показали все достоинства порта для персональных компьютеров, выпустив новый трейлер.
Среди улучшений - поддержка ультраширокого разрешения и неограниченной частоты кадров, а также улучшенные эффекты вроде отражений и частиц.
Horizon Zero Dawn - минимальные требования:
- ОС: Windows 10 (64-битная)
- Процессор: Intel Core i5-2500K с частотой 3,3 ГГц или AMD FX 6300 с частотой 3,5 ГГц
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 780 (3 ГБ) или AMD Radeon R9 290 (4 ГБ)
- DirectX 12
- Место на диске: 100 ГБ
Horizon Zero Dawn - рекомендуемые требования:
- ОС: Windows 10 (64-битная)
- Процессор: Intel Core i7-4770K с частотой 3,5 ГГц или Ryzen 5 1500X с частотой 3,5 ГГц
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 580 (8 ГБ)
- DirectX 12
- Место на диске: 100 ГБ