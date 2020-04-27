iPhone SE 2020 года с легкостью прошел проверку на прочность

iPhone SE 2020 года / Apple

Смартфон iPhone SE 2020 года от Apple сейчас выглядит крайне выгодным вложением благодаря оптимальному соотношению цены и качества. К его достоинствам теперь можно отнести и прочность, ведь он успешно прошел все тесты.

Провел их известный ютубер Зак Нельсон с канала JerryRigEverything. Он специализируется на том, что режет, гнет и всячески портит смартфоны, проверяя их надежность.

Читайте такжеНовые модели iPhone от Apple отложили из-за коронавирусаЗак остался очень доволен iPhone SE 2020. Руками согнуть смартфон у блогера никак не получилось. Он вообще не поддался на воздействие грубой силы, что делает устройство крайне надежным.

Также телефон довольно тяжело поцарапать, а его экран и сенсор отпечатков пальцев Touch ID почти невозможно повредить. Даже под огнем сгорает лишь олеофобное покрытие, а сам экран продолжает работать.

Посмотреть лично на то, как телефон за 399 долларов (или 10 814 гривен) пытаются сломать всеми силами, вы можете в видео ниже.

Единственное, что Зак не проверил – прочность смартфона при падении. Это он оставил на откуп уже другим ютуберам. Но тесты JerryRigEverything новый Айфон успешно прошел.

Больше информации о характеристиках iPhone SE 2020 и его цене мы привели в отдельной заметке. Это очень достойный смартфон и идеальный способ попробовать все достоинства техники Apple за умеренную цену.