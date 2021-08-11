Как отправить "перезвони мне" на Лайф, Киевстар и Водафон

В случае, когда недостаточно денег на балансе, украинские операторы предоставляют возможность бесплатно отправить смс абоненту
Иногда возникают непредвиденные ситуации, когда необходимо срочно позвонить, но денег на счету нет. В услугах украинских операторов мобильной связи предусмотрена опция "перезвони мне". Как ей воспользоваться, разбирался Главред.
О том, как правильно позвонить в Киев из любой части Украины и мира, читайте в нашем материале: Телефонный код Киева: как дозвониться со стационарного и мобильного.
Перезвони мне: Лайф (Украина)
Если на счету недостаточно средств для совершения звонка попросите близких или друзей перезвонить вам с помощью бесплатного запроса. Запрос можно отправлять только украинским мобильным операторам.
Сделать это можно тремя способами:
- Набрать на телефоне запрос *124*3*380ХХХХХХХХХ#, где 380ХХХХХХХХХ — номер абонента и нажать кнопку вызова.
- SMS с текстом 3 -пробел - 380ХХХХХХХХХ на номер 124.
- Набрать *124# и выбрать категорию "Upravlenie schetom", далее "Perezvoni mne". Там нужно указать номер абонента, которому будет адресовано уведомление, в формате 380ХХХХХХХХХ.
Перезвони мне: Киевстар
Если денег на счету не осталось или превышен кредит Киевстар также предоставляет возможность отправить уведомление абонентам всех украинских операторов связи с просьбой перезвонить.
Для этого необходимо ввести комбинацию *130*380ХХХХХХХХХ# и нажать кнопку вызова. 380ХХХХХХХХХ – номер абонента, которому будет отправлено SMS.
Читайте такжеТарифы Водафон, Киевстар и Лайф – в чем выгода и где подвох
Перезвони мне: Водафон
Абоненты мобильного оператора связи Водафон имеют возможность бесплатно отправить сообщение с просьбой перезвонить.
Чтобы воспользоваться услугой, наберите комбинацию *104*+380ХХХXXXXХХХ# и нажмите кнопку вызова. 380ХХХXXXXХХХ – номер абонента, которому будет отправлено уведомление.
Отмечается, что абоненты других мобильных операторов, которые были недоступны в более 2 часов, сообщение не получат.
В день можно отправить не более 7 уведомлений на любой номер украинских операторов.
Также мы писали как пополнить Водафон без комиссии и что делать с бонусами.