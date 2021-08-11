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Как отправить "перезвони мне" на Лайф, Киевстар и Водафон

11 августа 2021, 17:39

В случае, когда недостаточно денег на балансе, украинские операторы предоставляют возможность бесплатно отправить смс абоненту

Перезвони мне на Лайф, Киевстар, Водафон
Перезвони мне на Лайф, Киевстар, Водафон / pronews.gr

Иногда возникают непредвиденные ситуации, когда необходимо срочно позвонить, но денег на счету нет. В услугах украинских операторов мобильной связи предусмотрена опция "перезвони мне". Как ей воспользоваться, разбирался Главред.

О том, как правильно позвонить в Киев из любой части Украины и мира, читайте в нашем материале: Телефонный код Киева: как дозвониться со стационарного и мобильного.

Перезвони мне: Лайф (Украина)

Если на счету недостаточно средств для совершения звонка попросите близких или друзей перезвонить вам с помощью бесплатного запроса. Запрос можно отправлять только украинским мобильным операторам.

Сделать это можно тремя способами:

  • Набрать на телефоне запрос *124*3*380ХХХХХХХХХ#, где 380ХХХХХХХХХ — номер абонента и нажать кнопку вызова.
  • SMS с текстом 3 -пробел - 380ХХХХХХХХХ на номер 124.
  • Набрать *124# и выбрать категорию "Upravlenie schetom", далее "Perezvoni mne". Там нужно указать номер абонента, которому будет адресовано уведомление, в формате 380ХХХХХХХХХ.

Перезвони мне: Киевстар

Если денег на счету не осталось или превышен кредит Киевстар также предоставляет возможность отправить уведомление абонентам всех украинских операторов связи с просьбой перезвонить.

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Для этого необходимо ввести комбинацию *130*380ХХХХХХХХХ# и нажать кнопку вызова. 380ХХХХХХХХХ – номер абонента, которому будет отправлено SMS.

Читайте такжеТарифы Водафон, Киевстар и Лайф – в чем выгода и где подвох

Перезвони мне: Водафон

Абоненты мобильного оператора связи Водафон имеют возможность бесплатно отправить сообщение с просьбой перезвонить.

Чтобы воспользоваться услугой, наберите комбинацию *104*+380ХХХXXXXХХХ# и нажмите кнопку вызова. 380ХХХXXXXХХХ – номер абонента, которому будет отправлено уведомление.

Отмечается, что абоненты других мобильных операторов, которые были недоступны в более 2 часов, сообщение не получат.

В день можно отправить не более 7 уведомлений на любой номер украинских операторов.

Также мы писали как пополнить Водафон без комиссии и что делать с бонусами.

Водафон тарифы тарифы Лайф Киевстар
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