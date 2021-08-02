Телефонный код Киева: как дозвониться со стационарного и мобильного

Телефонный код Киева / politeka.net

Многие смутно помнят, что код украинской столицы – 044, однако правильно позвонить смогут единицы.

Важно знать, что код 044 – это междугородний код Киева. При звонках со стационарных телефонов из других городов Украины необходимо набрать комбинацию 0-44.

Телефонный код Киева

Международный код города +380 44

+380 – это международный код Украины;

44 – код Киева. Например, чтобы дозвониться в Киев из России со стационарного телефона нужно набрать 8 10 380 44 (номер телефона абонента), где:

8 – выход на межгородскую связь;

10 – выход на международную связь;

380 – международный код Украины;

44 – код Киева.

Как позвонить в Киев из другой страны

Из других стран можно дозвониться в Киев набрав в начале 00 – это стандарт мировых стран для выхода на международную линию. Дальше продолжить набор международного кода страны (380), кода Киева (044) и стационарного номера абонента.

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Как позвонить в Киев с мобильного

Дозвониться с мобильного телефона из любой страны на стационарный можно набрав комбинацию +380 44 (городской номер).