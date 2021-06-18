Культовую игрушку 90-х "Тамагочи" перевыпустили в новом формате

В Японии анонсировали новые "Тамагочи" / Bandai

Компания Bandai, которая занимается производством видеоигр и игрушек, презентовала умные часы Tamagochi Smart – они позволяют управлять цифровым питомцем с запястья. Выпуск приурочен к 25-летию культовой японской игрушки.

Главной задачей, как в 90-е годы остается кормить и растить своего виртуального питомца и не дать ему умереть. Помимо обновлённого дизайна, новинка обзавелась поддержкой сенсорного (питомца можно гладить по экрану) и голосового управления.

При этом, согласно официальному руководству, гаджет не понимает прямые голосовые команды – обращение к электронному зверьку лишь активирует некоторые сценарии его поведения. В рамках серии Tamagotchi Smart пользователям будут доступны новые персонажи и предметы. Текущее время также отображается. Время автономной работы составляет около 30 часов.

Устройство будет доступно в розовом и бирюзовом цветах, также в ограниченном издании появится классический белый цвет. Tamagochi Smart сначала будет распространяться через лотерею, а продажи начнутся 23 ноября за 7480 йен (~1599 грн). Дополнительная функциональность будет подключаться после присоединения физических ключей стоимостью 1100 йен (~249).

Ранее на этой неделе компания LG объявила о начале продаж в Украине носимого устройства для очистки воздуха LG Puricare, выполненного в форме защитной маски для лица. Устройство предназначено как альтернатива самодельным и одноразовым маскам, которые в период коронавируса стали мега-популярными.

Стоимость LG PuriCare – 6999 грн. Купить маску можно в магазинах партнёров: "Алло", "Эльдорадо", "Фокстрот", и других.