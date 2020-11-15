Лёха, Тикток, береза и Zoom – "вирусная" история, взорвавшая интернет

Лёха из деревни / Тик Ток

Студенту-тиктокеру Алексею Дудоладову из деревни в Омской области регулярно приходится забираться на берёзу, чтобы поймать 3G и посетить онлайн-пары в Zoom’е. На днях молодой человек опубликовал в Тик ток обращение к губернатору области, в котором попросил поспособствовать решению вопроса.

Впоследствии история так завирусилась, что на неё обратил внимание сам TikTok – они оплатят установку сотовой вышки: "мы стараемся поддерживать сообщество наших авторов контента, и мы не могли остаться равнодушны к проблеме Алексея Дудоладова, известного в Тик Токе как Лёха из деревни", – рассказали представители пресс-службы мобильного приложения.

Также в компании заявили, что продумывают проект по поддержке других творцов видео для ТикТока, которые проживают в сельской местности. Что примечательно, вышеупомянутый губернатор, к которому студент-тиктотер обратился за помощью, в качестве решения посоветовал парню переехать в другое село.

Тик Ток – это сервис для создания и просмотра коротких видео, который стремительно набирает популярность, обогнав Snapchat, и стремительно приближаясь по количеству скачиваний и размеру аудитории к Instagram. Чем-то он похож на сервис Vine, однако, в отличие от последнего, сумел сохранить лояльность аудитории и приумножить её.

Более подробно о Тик Токе читайте в нашем материале.