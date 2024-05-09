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Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 5 секунд найти панду

Андрей Ганчук
9 мая 2024, 05:55
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Разгадайте необычную, но занимательную головоломку – на картинке, где показаны люди, которые собрались на мероприятие, нужно попробовать обнаружить панду.
загадка
Найдите панду за 5 секунд / Times of India

Когда надо немного передохнуть и переключить мышление, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают как расслабиться, так и потренировать мозг. На этот раз нам нужно найти панду, которая спряталась среди людей.

Головоломка от Times of India достаточно простая, но немного запутанная. Она построена таким образом, чтобы запутать человека и отвлечь внимание от поиска правильного ответа.

На картинке – люди, которые, судя по всему, собрались посетить рок-концерт. Все они в образе. Ваша задача – отыскать среди них панду. Предлагаем найти правильный ответ за 5 секунд.

видео дня

Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете панду / Times of India

Не удалось найти панду? Ловите подсказку: панда практически по центру картинки. Животное спряталось, но него хорошо видно.

Разгадка
Если удалось найти панду, вы очень внимательный человек / Times of India

Можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где нужно найти 3 отличия на картинках с мишкой. На первый взгляд, картинки практически одинаковые, но если присмотреться, можно убедиться, что они отличаются.

Также можно разгадать головоломку для тех, у кого великолепное зрение. На картинке изображен зоопарк, куда пришла семья и фотографирует жирафов. Где-то там есть и обезьянка, которую надо найти за 8 секунд.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого великолепное зрение. Нужно отыскать среди сов необычное животное, которое, похоже, и вовсе не сова. Дается лишь 6 секунд на правильный ответ.

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