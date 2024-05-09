Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 5 секунд найти панду

Когда надо немного передохнуть и переключить мышление, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают как расслабиться, так и потренировать мозг. На этот раз нам нужно найти панду, которая спряталась среди людей.
Головоломка от Times of India достаточно простая, но немного запутанная. Она построена таким образом, чтобы запутать человека и отвлечь внимание от поиска правильного ответа.
На картинке – люди, которые, судя по всему, собрались посетить рок-концерт. Все они в образе. Ваша задача – отыскать среди них панду. Предлагаем найти правильный ответ за 5 секунд.
Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти панду? Ловите подсказку: панда практически по центру картинки. Животное спряталось, но него хорошо видно.
Можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где нужно найти 3 отличия на картинках с мишкой. На первый взгляд, картинки практически одинаковые, но если присмотреться, можно убедиться, что они отличаются.
Также можно разгадать головоломку для тех, у кого великолепное зрение. На картинке изображен зоопарк, куда пришла семья и фотографирует жирафов. Где-то там есть и обезьянка, которую надо найти за 8 секунд.
А еще у нас есть головоломка для тех, у кого великолепное зрение. Нужно отыскать среди сов необычное животное, которое, похоже, и вовсе не сова. Дается лишь 6 секунд на правильный ответ.
Другие новости:
- Головоломка для внимательных и находчивых: надо за 18 секунд найти букву N
- Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: нужно за 6 секунд найти вора
- Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти оленя за 7 секунд
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред