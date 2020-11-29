Мечта интроверта: команда энтузиастов представила защитную маску в стиле Daft Punk

На Kickstarter успешно проходит кампания полнолицевой маски Blanc Mask.
На знаменитой краудфандинговой площадке Kickstarter успешно проходит кампания полнолицевой маски Blanc Mask, делающая своего владельца похожим на участника группы Daft Punk. Она позиционируется как стильный аксессуар в эпоху пандемии и защищает не только от Covid-19, но и от нежелательного внимания.
Корпус маски выполнен из пластика, а внутри установлено два HEPA-фильтра, которые нужно менять один раз в 2 недели. Как обещают разработчики, они обеспечивают полную защиту от вирусов, передающихся воздушно-капельным путем, не затрудняя дыхание.
Как говорится на официальной странице проекта, Blanc Mask удобнее стандартных масок и респираторов, поскольку она подстраивается под анатомические особенности лица и головы. В свою очередь, устройство состоит из двух симметричных вертикальных частей, которые сопоставляются вместе на лице с помощью жеста, похожего на умывание.
В будущем планируется наладить выпуск разнообразных дополнительных аксессуаров. Если все пойдет по плану, можно будет докупить модуль, меняющий голос владельца, Bluetooth-гарнитуру и дисплей с системой дополненной реальности.
Участники сбора на Kickstarter смогут получить маску за 79 долларов (~2200 грн), а розничная стоимость после запуска проекта составит 149 долларов (~4200 грн). Отгрузка запланирована на март 2021 года.
Ранее компания LG объявила о начале продаж персонального очистителя воздуха в виде защитной маски, который позиционируется как альтернатива дешевым и одноразовым маскам.
В зависимости от выбранного режима мощности маска проработает от двух до восьми часов – внутри неё стоит аккумулятор ёмкостью 820 мАч. Зарядка в свою очередь происходит с помощью комплектного футляра с ультрафиолетовым стерилизатором, убивающим микробов.