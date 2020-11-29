Мечта интроверта: команда энтузиастов представила защитную маску в стиле Daft Punk

Daft Punk / французский электронный дуэт

На знаменитой краудфандинговой площадке Kickstarter успешно проходит кампания полнолицевой маски Blanc Mask, делающая своего владельца похожим на участника группы Daft Punk. Она позиционируется как стильный аксессуар в эпоху пандемии и защищает не только от Covid-19, но и от нежелательного внимания.

Корпус маски выполнен из пластика, а внутри установлено два HEPA-фильтра, которые нужно менять один раз в 2 недели. Как обещают разработчики, они обеспечивают полную защиту от вирусов, передающихся воздушно-капельным путем, не затрудняя дыхание.

Как говорится на официальной странице проекта, Blanc Mask удобнее стандартных масок и респираторов, поскольку она подстраивается под анатомические особенности лица и головы. В свою очередь, устройство состоит из двух симметричных вертикальных частей, которые сопоставляются вместе на лице с помощью жеста, похожего на умывание.

В будущем планируется наладить выпуск разнообразных дополнительных аксессуаров. Если все пойдет по плану, можно будет докупить модуль, меняющий голос владельца, Bluetooth-гарнитуру и дисплей с системой дополненной реальности.

Участники сбора на Kickstarter смогут получить маску за 79 долларов (~2200 грн), а розничная стоимость после запуска проекта составит 149 долларов (~4200 грн). Отгрузка запланирована на март 2021 года.

Ранее компания LG объявила о начале продаж персонального очистителя воздуха в виде защитной маски, который позиционируется как альтернатива дешевым и одноразовым маскам.

В зависимости от выбранного режима мощности маска проработает от двух до восьми часов – внутри неё стоит аккумулятор ёмкостью 820 мАч. Зарядка в свою очередь происходит с помощью комплектного футляра с ультрафиолетовым стерилизатором, убивающим микробов.