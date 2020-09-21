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Microsoft покупает Bethesda и другие студии ZeniMax за рекордные деньги

21 сентября 2020, 17:07

Разработчики The Elder Scrolls, Fallout и Dishonored стали частью команды Xbox. Это самая крупная покупка за всю историю игровой индустрии.

Скриншот из игры Fallout 3
Скриншот из игры Fallout 3 / Bethesda

Компания Microsoft объявила о том, что покупает ZeniMax Media.

Сделка станет самой крупной за всю историю видеоигровой индустрии и обойдется в 7,5 миллиардов долларов.

В актив Майкрософт войдут игровые студия Bethesda (разработчики The Elder Scrolls, Fallout) и других культовых хитов, Arkane (Dishonored, Prey), MachineGames (Wolfenstiein) и других.

Теперь игры Bethesda Softworks сразу на релизе будут пополнять библиотеку Xbox Game Pass. Также стоит ожидать, что уже существующие проекты присоединятся к каталогу сервиса в ближайшее время.

"Игры Bethesda всегда занимали особое место в Xbox и сердцах миллионов игроков по всему миру. Наши команды имеют богатую и тесную историю совместной работы: от потрясающего первого DOOM и его движка id Tech, до разработки игр на PC и представления революционной The Elder Scrolls III: Morrowind - первой консольной игры Bethesda - на Xbox. За эти годы у меня было множество долгих разговоров с творческими лидерами Bethesda о будущем игр, и мы давно делились схожими взглядами на возможности для разработчиков и их игр по расширению охвата игроков", - рассказал Фил Спенсер, глава Xbox.

Как уточнил в корпоративном блоге вице-президент по маркетингу Bethesda Пит Хайнс, новый союз с Microsoft даст Bethesda доступ к дополнительным ресурсам и позволит ей разрабатывать и издавать более качественные игры.

Компания продолжит трудиться над теми же проектами, что и раньше, - планов какие-либо тайтлы переносить или отменять нет.

Таким образом, в состав корпорации вольются более двух тысяч специалистов из следующих компаний:

  • Bethesda Softworks;
  • Bethesda Game Studios (Fallout, The Elder Scrolls, Starfield);
  • id Software (DOOM);
  • ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online);
  • Arkane (Dishonored, Prey, Deathloop);
  • MachineGames (Wolfenstein);
  • Tango Gameworks (The Evil Within, GhostWire: Tokyo);
  • Alpha Dog (мобильные игры),
  • Roundhouse Studios (Rune II).

Также Microsoft автоматически становится хозяйкой всех серий Bethesda, в том числе The Elder Scrolls и Fallout, а также других брендов - Rage, Dishonored, Wolfenstein, The Evil Within, Prey, Quake, а также Starfield, Deathloop и Ghostwire.

Bethesda Microsoft Dishonored Fallout The Elder Scrolls
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