Microsoft покупает Bethesda и другие студии ZeniMax за рекордные деньги

Разработчики The Elder Scrolls, Fallout и Dishonored стали частью команды Xbox. Это самая крупная покупка за всю историю игровой индустрии.
Компания Microsoft объявила о том, что покупает ZeniMax Media.
Сделка станет самой крупной за всю историю видеоигровой индустрии и обойдется в 7,5 миллиардов долларов.
В актив Майкрософт войдут игровые студия Bethesda (разработчики The Elder Scrolls, Fallout) и других культовых хитов, Arkane (Dishonored, Prey), MachineGames (Wolfenstiein) и других.
Теперь игры Bethesda Softworks сразу на релизе будут пополнять библиотеку Xbox Game Pass. Также стоит ожидать, что уже существующие проекты присоединятся к каталогу сервиса в ближайшее время.
"Игры Bethesda всегда занимали особое место в Xbox и сердцах миллионов игроков по всему миру. Наши команды имеют богатую и тесную историю совместной работы: от потрясающего первого DOOM и его движка id Tech, до разработки игр на PC и представления революционной The Elder Scrolls III: Morrowind - первой консольной игры Bethesda - на Xbox. За эти годы у меня было множество долгих разговоров с творческими лидерами Bethesda о будущем игр, и мы давно делились схожими взглядами на возможности для разработчиков и их игр по расширению охвата игроков", - рассказал Фил Спенсер, глава Xbox.
Как уточнил в корпоративном блоге вице-президент по маркетингу Bethesda Пит Хайнс, новый союз с Microsoft даст Bethesda доступ к дополнительным ресурсам и позволит ей разрабатывать и издавать более качественные игры.
Компания продолжит трудиться над теми же проектами, что и раньше, - планов какие-либо тайтлы переносить или отменять нет.
Таким образом, в состав корпорации вольются более двух тысяч специалистов из следующих компаний:
- Bethesda Softworks;
- Bethesda Game Studios (Fallout, The Elder Scrolls, Starfield);
- id Software (DOOM);
- ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online);
- Arkane (Dishonored, Prey, Deathloop);
- MachineGames (Wolfenstein);
- Tango Gameworks (The Evil Within, GhostWire: Tokyo);
- Alpha Dog (мобильные игры),
- Roundhouse Studios (Rune II).
Также Microsoft автоматически становится хозяйкой всех серий Bethesda, в том числе The Elder Scrolls и Fallout, а также других брендов - Rage, Dishonored, Wolfenstein, The Evil Within, Prey, Quake, а также Starfield, Deathloop и Ghostwire.