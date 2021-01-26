УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Названа лучшая компьютерная игра XXI века

26 января 2021, 13:15
Прослушать новость
Остановить

The Last of Us: Part II обошла третьего Ведьмака по числу наград "Игра года", став самой награждённой игрой за последние 20 лет.

The Last of Us: Part II
The Last of Us 2 - лучшая игра XXI века / Naughty Dog

The Last of Us Part II (в Украине издаётся под названием "Останні з нас: Частина 2") – очередной большой успех студии Naughty Dog, о чём свидетельствуют оценки игровых изданий и количество наград "Игра года".

На днях The Last of Us Part II официально была названа самой награждённой видеоигрой XXI века. До этого пальма первенства принадлежала ролевому проекту "Ведьмак 3: Дикая Охота" за авторством студии CD Projekt Red.

Если верить порталу GOTY Picks, The Last of Us: Part II получила 261 награду "Игра года", а "Ведьмак 3: Дикая Охота" – 260. Теперь именно боевик Naughty Dog занимает первую строчку в списке самых титулованных этой наградой игр с момента основания премии в 2004-ом году. При этом третий Ведьмак лидирует по числу наград от журналистов (172 против 169), в то время как The Last of Us: Part II обходит ролевой проект CD Projekt Red по наградам от игроков (92 против 88).

Как бы там ни было, можно сколько угодно ругать The Last of Us Part II за спорные сценарные ходы и актуальную агенду (её тут на самом деле не так много), но это никоим образом не умаляет всех достоинств данного произведения. Абсолютно шикарно срежиссированная, атмосферная и затягивающая история, в первую очередь про месть и то, как далеко она может завести, если вовремя не остановиться. Просто стоит понимать, что продукт такого уровня мало кто делает, за это Naughty Dog можно простить всё.

И да, если ещё каким-то образом не успели поиграть в The Last of Us Part II, не стоит смотреть летсплеи, они не смогут передать и толики тех эмоций, которые получаешь во время индивидуального прохождения.

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее главные аналитики графической составляющей новых игр, Digital Foundry выбрали самые впечатляющие тайтлы 2020, как с эстетической, так и с технической точки зрения. Именно они двигали видеоигровую графику вперед в прошлом году.

На первой строчке, несмотря на обилие багов, оказалась Cyberpunk 2077. Специалисты отметили невероятную графическую детализацию в открытом мире и глобальный ретрейсинг. Скорее всего, на ближайшие пару-тройку лет игра станет обязательным бенчмарком в YouTube-роликах, где тестируют новые видеокарты и различные сборки.

На втором месте расположился супергеройский экшен Spider-Man: Miles Morales. Одной из главных графических фишек игры является трассировка лучей – с ней новый Spider-Man выглядит местами весьма кинематографично. Microsoft Flight Simulator, авиационный симулятор нового поколения, замыкает тройку лидеров. По словам специалистов, перед нами лучшая реализация облаков и неба в видеоиграх.

Naughty Dog The Last of Us The Witcher 3: Wild Hunt The Last of Us Part II
Сейчас вы просматриваете новость «Названа лучшая компьютерная игра XXI века». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Появились новые доказательства существования ремейка игры Кодзимы Metal Gear SolidПоявились новые доказательства существования ремейка игры Кодзимы Metal Gear Solid Google выпустила новую версию Chrome под номером 88 с очень полезной функциейGoogle выпустила новую версию Chrome под номером 88 с очень полезной функцией Встречайте Beeper – универсальное приложение для общения в 15-ти мессенджерах сразуВстречайте Beeper – универсальное приложение для общения в 15-ти мессенджерах сразу Стало известно, насколько сильно падают в цене Android-смартфоны по сравнению с iPhoneСтало известно, насколько сильно падают в цене Android-смартфоны по сравнению с iPhone Так выглядит новый Xperia Compact – доступный конкурент iPhone 12 Mini от SonyТак выглядит новый Xperia Compact – доступный конкурент iPhone 12 Mini от Sony
Следующий материал

Последние новости

17:30
"Еще трусики сверху": Маша Ефросинина произвела фурор провокационным нарядом
17:21
Снегопад и новое похолодание: в Украину идет опасный циклон Видео
17:21
Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Видео
17:20
В Steam началась распродажа культовой серии экшенов Assassin's Creed – скидки до 85% Видео
17:20
Знаменитый соус бешамель — рецепт в домашних условиях Видео
Реклама
17:08
Вышел сухим из воды: НАБУ закрыло дело о злоупотреблениях Порошенко Видео
17:07
"Полный йовбак": солдат ВСУ устроил чат в TikTok с боевиками и разозлил Сеть Видео
16:33
Большинство украинцев убеждены, что страна идет не туда: свежий опрос Видео
16:19
Впервые на шоу Орел и решка ведущими стали двое мужчин
16:06
"Вот и весь секрет": хирурги и политики спорят, почему резко помолодела Тимошенко Видео
16:02
Google представила редизайн своего поисковика для iOS и Android
15:40
"Все лучшее позади": Собчак выставила напоказ незагорелые ягодицы
15:21
"Не пролезет лысая крыса": Добкину досталось в Сети за пиар на Кернесе Видео
15:19
Верховная Рада одобрила допуск иностранных войск на территорию Украины Видео
15:11
Рада поддержала закон о референдуме: что о нем известно Видео
15:10
Витренко предупредил украинцев о рекордных платежках в феврале Видео
15:08
Для фильма Лара Крофт 2 нашли нового режиссера
15:02
Максимально чёткий Ведьмак 3 – автор графического мода для игры показал красоты Новиграда
15:01
"Укрлендфарминг" стал объектом политической мести руководства НАБУ - Бахматюк
14:57
Платежки за январь: Шмыгаль рассказал про пеню и штрафы Видео
Реклама
14:28
Данилов поставил на место секретаря Совбеза РФ из-за закона о языке Видео
14:14
Разработчик яда Новичок анонсировал препарат от COVID-19 Видео
14:12
Встречайте Oppo A55 5G – один из самых доступных смартфонов с поддержкой 5G Фото
14:06
Штраф в 10 тысяч: Рада нашла новый способ бороться с пожарами Видео
14:05
Олегу Виннику стало плохо на съемках
13:40
"Не обожгись": участница Танців з зірками показала пикантное фото
13:28
Витренко объяснил скачок цен на газ подготовкой к газовой войне с РФ Видео
13:15
Названа лучшая компьютерная игра XXI века Видео
13:09
"И кто здесь лох?": Как Байден переплюнул Трампа, и причем здесь Украина Видео
13:07
Рейтинг Зеленского обвалился до критической отметки Видео
12:54
В моду на весну-лето входят феерические блузки "острые углы" и прозрачные блузки Фото Видео
12:52
Навальный написал предисловие к книге экс-боевика "ДНР" Прилепина Видео
12:38
Названы 8 ферментированных продуктов, мощно усиливающих иммунитет Видео
12:31
Умерла Натэлла Ас: вокалистка группы Восток
12:20
Google внесла популярное украинское приложение в список лучших сервисов 2021 года Видео
12:12
Сенсационное событие, которое украинцы пропустили мнение
12:09
Лучшие фильмы и сериалы 2020 года - подготовка к Оскару
12:09
Шмыгаль объявил, когда решится вопрос с вакциной от COVID-19 для Украины Видео
12:05
Как правильно пить кофе, чтобы похудеть: названы способы Видео
11:56
Синоптик предупредила Киев о снеге: названы даты Видео
Реклама
11:48
В США обратились с жестким требованием к Google из-за популярного мессенджера
11:39
Скажене весілля 3 - появились дата выхода и список актеров Видео
11:28
Гороскоп на 26 января для всех: ударная новость, неожиданный диагноз и воплощение нереальной мечты Видео
11:20
Байден высказался, помешает ли ядерная сделка с РФ противостоянию с Кремлем Видео
10:49
Когда закончится пандемия: врач назвал год и объяснил, в чем провал Украины Видео
10:43
В ВОЗ объяснили, удастся ли победить COVID-19 в 2021 году Видео
10:41
Премьер рассказал о тарифных нововведениях Видео
10:34
Dan Balan трогательно поздравил Тину Кароль с днем рождения Видео
10:25
Борьба за оружие: наделят ли украинцев правом на вооруженную самозащиту
10:15
Эксперт спрогнозировал, будут ли власти выбивать из украинцев долги по коммуналке Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять