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Особенности SMM-продвижения бренда в Facebook и Instagram новости компании

25 сентября 2020, 14:26

В условиях современной реальности ведение бизнеса невозможно представить без онлайн-продвижения, так как это проверенный способ не только заинтересовать потенциальных потребителей и познакомить их с брендом, но и постоянно подогревать интерес уже имеющихся клиентов.

Одним из лучших каналов в данном случае являются соцсети, каждая из которых способна существенно повысить продажи. В связи с этим многие предприниматели выбирают SMM-продвижение как действенный способ раскрутки. Фейсбук и Инстаграм — наиболее популярные площадки на сегодняшний день, поэтому основной упор делается на данные социальные сети.

Продвижение в Facebook: используйте все возможности соцсети

Сегодня практически не существует компаний, которые бы не имели своей официальной страницы в Facebook. Но далеко не все владельцы бизнеса понимают, использовать ее по полной, чтобы добиться максимальной эффективности. Грамотное продвижение в Фейсбуке подразумевает выполнение целостного комплекса действий, состоящего из нескольких этапов:

  1. Проведение анализа сообщества, а также страниц конкурентов для сбора необходимых данных, определения аудитории и направления рекламы.
  2. Разработка правильной стратегии продвижения индивидуально для вашего бренда. Продуманный контент-план и "упаковка" страницы помогут провести рекламную кампанию как можно более результативно.
  3. Настройка рекламы. Изначально потребуется протестировать несколько гипотез, чтобы экспериментальным путем определить самый действенный метод раскрутки страницы Фейсбук.
  4. Постоянное отслеживание эффективности проведенной кампании, при необходимости — внесение коррективов.

Как раскрутить страницу в Инстаграм и повысить продажи

Продвижение в Instagram — еще один современный метод рекламы, который актуален практически для любого вида бизнеса. Здесь сосредоточена широчайшая аудитория, которая при грамотном построении кампании способна стать вашими преданными клиентами. Почему вам необходима раскрутка Инстаграма:

  • правильная стратегия позволит большему количеству потенциальных потребителей узнать о вашей компании;
  • красивое и интересное наполнение профиля совместно с таргетированной рекламой обеспечат рост целевых заявок и прямых продаж;
  • постоянные клиенты станут еще более лояльными за счет роста вовлеченности аудитории.

Конечно же, достичь таких результатов возможно лишь при комплексном подходе к SMM-продвижению. Если вы хотите, чтобы страницы вашего бренда в соцсетях работали на вас, стоит обратиться к профессионалам — в диджитал агентство Ланет CLICK. Для вас будет разработана персональная стратегия и предоставлен качественный результат работы. По вопросам стоимости услуг digital-агентства вы можете обратиться по номеру телефона +38 (044) 225-19-00, а также отправить письмо на электронную почту: click@lanet.ua.

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